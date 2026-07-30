Im Januar wurde HSV-Star Jean-Luc Dompé mit fast 1,4 Promille am Steuer erwischt. Nun löste der Franzose ein Versprechen ein, das er anschließend geben musste.

Jean-Luc Dompé spielt seit 2022 beim HSV und hatte schon mehrfach Ärger mit der Polizei. Witters

So macht man aus der Not eine Tugend. Aufgrund von Adduktorenproblemen musste Jean-Luc Dompé am Donnerstagvormittag mit dem Training pausieren, stattdessen legte er einen lange geplanten Auftritt hin: Der HSV-Star verteilte Warnwesten in einer Kita.

Nachdem Dompé Ende Januar, nach dem 0:0 im Stadtderby am Millerntor, mit fast 1,4 Promille am Steuer erwischt wurde, schlugen die Wellen der Empörung hoch – zumal er nach dem Verhör auf der Wache mit einem E-Scooter davonfuhr und somit direkt die nächste Straftat beging. Mehrere Wochen lang strich ihn der HSV anschließend aus dem Kader, verdonnerte den Franzosen zudem zur Vereins-Rekordstrafe in Höhe von 100.000 Euro.

Fast genauso hoch fiel das Strafmaß des Amtsgerichts Hamburg-Mitte aus, zudem darf Dompé ein Jahr lang kein Auto fahren.

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HSV-Profi Dompé hatte bereits 2023 Ärger mit der Polizei

Erschwerend kam hinzu, dass es für den Flügelflitzer nicht der erste Fauxpas dieser Art war. Bereits im Februar 2023 krachte er mit stark überhöhter Geschwindigkeit an der Hafenstraße in eine Bushaltestelle und beging anschließend Fahrerflucht. Damals musste er 45.000 Euro Strafe zahlen.

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Deutlich zu viel des Schlechten. Auch deshalb musste Dompé nun einen Teil seiner Vereinsstrafe in den Kauf von 10.000 Warnwesten investieren, von denen er einige selbst in einer Kita verteilen sollte. Dieser Aufgabe kam er am Donnerstag in der Kita „Die Arche“ in Jenfeld nach.

Dompé und das HSV-Maskottchen besuchten eine Kita in Jenfeld

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Gemeinsam mit HSV-Maskottchen „Dino Hermann“ besuchte Dompé die Einrichtung und hatte neben der Warnwesten auch kleine Geschenke für die Kids dabei. Bereits nach seiner Alkoholfahrt und der anschließenden Sanktionierung vonseiten des HSV hatte er betont: „Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür.“

Der 30-Jährige stellte fest: „Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen. Es tut mir wahnsinnig leid.“ Ob Dompé diese Worte selbst wählte oder er vom Verein dazu gedrängt wurde, dieses Statement zu verfassen, sei dahingestellt.

HSV-Profi Jean-Luc Dompé während seines Besuchs in der Kita „Die Arche“ in Jenfeld. HSV

Wann Dompé, der den HSV in diesem Sommer verlassen möchte, wieder auf dem Spielfeld angreifen kann, ist offen. Bereits in der Vorwoche klagte er über Adduktorenprobleme, die in dieser Woche nun erneut auftraten. Sein Einsatz am Samstag im Volkspark gegen den FC Everton (17 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gilt als ausgeschlossen.

Auch die HSV-Bosse hoffen, dass Dompé in den kommenden Wochen bis zum Ende der Transferperiode einen neuen Verein präsentieren kann. Der Wunsch seines Abgangs ist beidseitig vorhanden.