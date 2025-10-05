Schwarze Serie: Diesen kuriosen Fluch muss der HSV gegen Mainz besiegen

„Wenn das Spiel angepfiffen ist, dann gibt es nur eine Richtung: nach vorn. Wir wollen den nächsten Schritt gehen und unsere Entwicklung fortsetzen.“ Das sagt HSV-Trainer Merlin Polzin vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen den 1. FSV Mainz 05. Das Ziel ist klar: Die Hamburger wollen nicht nur im dritten Bundesliga-Spiel in Folge ungeschlagen bleiben, sondern auch den zweiten Saisonsieg holen. Dafür muss eine schwarze Serie beendet werden.

Für den HSV ist der Auftritt gegen Mainz das erste Sonntagsspiel dieser Saison im Volksparkstadion. Erfolgversprechend ist diese Ansetzung allerdings nicht. Einen HSV-Sieg an einem Sonntag in der Ersten oder Zweiten Liga hat es schon lange nicht mehr gegeben. Polzin hat das als Cheftrainer der Hamburger überhaupt erst einmal erlebt – und das war auswärts.

Sonntag und der HSV – das passte in der Vergangenheit nur sehr bedingt zusammen. In dieser Saison gab es die beiden Nullnummern bei Union Berlin und in Mönchengladbach, jeweils an einem Sonntag. Mit den Ergebnissen konnten die Hamburger unterm Strich noch leben. Trotzdem wurde damit auch eine üble Serie aus der Zweiten Liga fortgesetzt. Dort lauteten die letzten HSV-Ergebnisse an einem Sonntag: 2:3 in Fürth, 1:2 gegen Karlsruhe, 0:2 in Paderborn, 1:1 in Regensburg, 2:2 gegen Hannover und 2:2 gegen Darmstadt.

Kein HSV-Sieg aus den vergangenen acht Sonntagsspielen in Liga eins und zwei – das ist die bittere Bilanz. Richtig jubeln durften die Hamburger sonntags zuletzt am 1. Dezember 2024. Damals gab es für Polzin und seine Mannschaft im ersten Spiel nach Steffen Baumgart ein 3:1 in Karlsruhe. Der letzte HSV-Heimsieg an einem Sonntag (3:1 gegen Magdeburg am 20. Oktober 2024) liegt fast schon ein Jahr zurück.

Kann der HSV diesen Fluch gegen Mainz stoppen und endlich mal wieder an einem Sonntag ein Liga-Spiel gewinnen? Ein Blick in die Vergangenheit macht zumindest auch ein bisschen Hoffnung: Die letzten beiden Siege der Hamburger gegen Mainz gab es in der Saison 2014/15. Damals gewann der HSV zu Hause und auswärts jeweils mit 2:1 gegen den FSV – beide Spiele fanden an einem Sonntag statt…