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Schwache erste Hälfte: HSV verliert Topspiel beim BVB trotz Überzahl

Robin Meyer
Robin Meyer Sportredakteur in der MOPO-Sportredaktion seit 2017
Felix Zwayer zeigt Dortmunds Samuele Inacio im Signal Iduna Park die rote Karte.
Felix Zwayer zeigt Dortmunds Samuele Inácio (l.) die Rote Karte.

Der HSV hat im Topspiel zum Start in die neue Bundesliga-Saison keine Punkte geholt und beim BVB mit 0:2 verloren. Hier gibt’s den MOPO-Liveticker zum Nachlesen.

Der HSV hat das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison nicht gewinnen können. Im Topspiel bei Borussia Dortmund unterlag das Team von Trainer Merlin Polzin trotz deutlicher Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 0:2 (0:2). In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatten die Hamburger bereits früh durch den Treffer von Serhou Guirassy zurückgelegen (8.), mit dem Pausenpfiff dann hatte BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias erhöht (45.+1). Nach dem Seitenwechsel  zeigte sich der HSV, der im Pokal in Verl souverän mit 3:0 weitergekommen war, klar verbessert – konnte aber trotz Überzahl nach der Roten Karte gegen Samuele Inácio (77./grobes Foulspiel) nicht mehr zurückkommen.

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