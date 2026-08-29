Der HSV hat das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison nicht gewinnen können. Im Topspiel bei Borussia Dortmund unterlag das Team von Trainer Merlin Polzin trotz deutlicher Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 0:2 (0:2). In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatten die Hamburger bereits früh durch den Treffer von Serhou Guirassy zurückgelegen (8.), mit dem Pausenpfiff dann hatte BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias erhöht (45.+1). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der HSV, der im Pokal in Verl souverän mit 3:0 weitergekommen war, klar verbessert – konnte aber trotz Überzahl nach der Roten Karte gegen Samuele Inácio (77./grobes Foulspiel) nicht mehr zurückkommen.

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