Erst vor wenigen Wochen feierten Shafiq Nandja (l.) und Louis Lemke ihr Profi-Debüt für den HSV. Nun erhält das Duo die Chance, sich im Profi-Kader festzubeißen. WITTERS

Ihr Doppel-Debüt war eines der Highlights der letzten HSV-Saisonwochen. Am vorletzten Spieltag feierten Louis Lemke (16) und Shafiq Nandja (19) beim 3:2 gegen Freiburg ihren Einstand in der Bundesliga und badeten im Applaus der Fans. Beide zählen zu den größten Talenten des HSV – und sollen bereits in diesem Sommer den nächsten Schritt machen. Der Verein hat Großes mit ihnen vor.

Das Duo hat aufregende Wochen hinter sich. Linksverteidiger Lemke zog durch sein Debüt direkt in die Geschichtsbücher ein, ist mit 16 Jahren und 214 Tage der jüngste Spieler, der jemals ein Pflichtspiel für den HSV bestritt. Innenverteidiger Nandja setzte am letzten Spieltag in Leverkusen (1:1) noch einen drauf und wurde abermals eingewechselt. Kürzlich unterschrieb er seinen ersten HSV-Profivertrag.

Lemke und Nandja sollen sich den Sommer über bei den HSV-Profis präsentieren

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Das alles soll aber nur der Anfang gewesen sein. Bereits in diesem Sommer will der Verein seine beiden Talente noch intensiver an die große Bühne heranführen, damit sie sich dort dauerhaft festbeißen und vielleicht schon in der kommenden Saison Akzente setzen können. Lemke und Nandja sollen nach Möglichkeit die komplette Vorbereitung mit den Profis absolvieren.

Für Lemke setzt sich damit ein extrem schneller Aufstieg fort. Erst im vergangenen November bestritt er in der U21 sein erstes Herren-Spiel überhaupt, wurde in der Regionalliga sofort zum Stammspieler. Profi-Trainer Merlin Polzin hält große Stücke auf den Junioren-Nationalspieler und wird ihn nun den ganzen Sommer über genauer unter die Lupe nehmen.

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HSV-Talent Lemke geht noch zur Schule

Gut für Lemke, der noch die Schule besucht: Die Hamburger Ferien laufen vom 9. Juli bis zum 26. August und damit nahezu im exakten Zeitraum der Vorbereitung. Die HSV-Profis beginnen am 6./7. Juli mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik.

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Auch Nandja wird dann um seine Chance kämpfen und mit in die angesetzten Trainingslager im dänischen Helsingør (8.-11.Juli) und in Längenfeld (Tirol/19.-25. Juli) reisen. Für das Abwehr-Talent geht es insbesondere darum, sich im Kader zu positionieren. Sollte die Konkurrenz noch zu groß sein, wäre auch eine Leihe in die zweite oder dritte Liga möglich. Mit Jason Bissi-Mouelle (18) hat er zudem einen Herausforderer aus der U19, dem die HSV-Offiziellen ebenfalls den nächsten Schritt zutrauen und der intern als Herausforderer von Nandja angesehen wird. Die Chance, sich zu zeigen, könnte nach dem Abgang von Abwehr-Chef Luka Vuskovic (nach Leihe zurück zu Tottenham) umso größer sein – solange der HSV noch keinen Ersatz verpflichtet hat.





Lemke und Nandja sollen ihre Chance im Sommer nutzen. Sobald die Spielzeit startet, könnte dann allerdings die U21 mit Einsätzen in der Regionalliga vermehrt zur sportlichen Heimat werden – versehen mit der Chance, jederzeit in den Profi-Kader zu rutschen. Grundsätzlich aber sollen beide behutsam aufgebaut und nicht verheizt werden.