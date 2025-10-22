Schon am Trainingsplatz: Fan-Liebling ist zurück beim HSV

Dass er das Testspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (1:3) live verfolgte, löste bei den Beobachtern erste Vermutungen in diese Richtung aus. Und tatsächlich: HSV-Urgestein Tom Mickel, der seine aktive Karriere nach dem Bundesliga-Aufstieg vor wenigen Monaten beendete, kehrt in offizieller Funktion zum HSV zurück. Wenige Minuten, nachdem der Verein am Mittwochvormittag die entsprechende Mitteilung veröffentlicht hatte, tauchte der ehemalige Torwart auch schon am Rande des Trainingsplatzes auf.

Mickel ist ab sofort als Koordinator des Übergangsbereichs im HSV-Nachwuchs tätig, er soll die Talente auf ihrem Weg in den Profibereich begleiten und unterstützen. „Wir haben in der Vergangenheit mehrfach betont, dass unsere Türen für Tom auch nach seiner aktiven Laufbahn immer für ihn offenstehen werden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er bereits wenige Monate nach seinem Karriereende wieder im Volkspark wirken und unsere Jungs im Übergangsbereich eng begleiten wird“, sagt Sportdirektor Claus Costa auf der HSV-Website.

Urgstein Tom Mickel arbeitet künftig im HSV-Nachwuchs

Loic Favé, Co-Trainer bei den Profis und zugleich sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum, ergänzt: „Tom hat sich als aktiver Profi über Fleiß, Ehrgeiz und Teamgeist definiert. Genau diese Werte soll er nun auch als enger Begleiter unserer Spieler im Übergangsbereich mit einbringen.“ Favé verweist auf Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: „Tom hat genau das bereits in der vergangenen Saison noch als aktiver Teil der Kabine hervorragend mit Fabio Baldé und Otto Stange umgesetzt.“ Der 36-Jährige war bis zur Bundesliga-Rückkehr ein fester Bestandteil des Profikaders, dann beendete er seine Karriere. Der Aufstieg seines Herzensvereins war das passende Ende seiner aktiven Karriere.

Jetzt startet für Mickel, der insgesamt nur sechsmal für die HSV-Profis zum Einsatz kam und dennoch immer enorm geschätzt wurde, eine neue Herausforderung. „Mir geht es ganz klar um die bestmögliche Entwicklung unserer Jungs. Beim HSV und in seinem Nachwuchsbereich stecken enorm viel Potenzial. Unser Anspruch muss es sein, dass die besten Jungs in ihrem Jahrgang die Raute auf der Brust tragen und dass wir sie optimal für ihre spätere Profikarriere beim HSV vorbereiten“, erklärt der Fan-Liebling. „Darauf habe ich total Bock und freue mich, wieder regelmäßig das Volksparkstadion und den Campus betreten zu können.“

Am Mittwochvormittag beobachtete Mickel im Schatten des Volksparkstadions, wie Giorgi Gocholeishvili mit einer provisorischen Maske auf den Trainingsplatz schritt. Der spezielle Gesichtsschutz, mit dem er nach Möglichkeit am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wieder spielen soll, scheint noch nicht fertig zu sein. Auch der zuletzt verletzte Fábio Vieira, Youngster Louis Lemke sowie Fabio Baldé und Guilherme Ramos, die beide am Dienstag gefehlt hatten, mischten wieder mit.