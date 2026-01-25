Schock nach dem Derby: HSV-Profi fällt monatelang aus! Bosse wollen reagieren

Mit dem 0:0 gegen St. Pauli konnte der HSV am Freitag noch einigermaßen gut leben, im Nachgang aber gibt es eine sehr schlechte Nachricht: Alexander Røssing-Lelesiit, der bereits nach 14 Minuten ausgewechselt werden musste, zog sich eine schwere Knöchelverletzung zu und wird seinem Verein monatelang fehlen!

Der Røssing-Lelesiit-Schock nach dem Derby. Bereits nach sieben Minuten war der Norweger von Gegenspieler Adam Dzwigala rüde gefoult worden, wurde minutenlang behandelt und musste dann wenig später raus. Nun steht fest: Die Saison ist für ihn das HSV-Talent schon beendet.

Die HSV-Ärzte stellen eine schlimme Verletzung bei Røssing-Lelesiit fest

Das MRT im Athleticum im Volkspark ergab, dass sich der 19-Jährige einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Weitere Untersuchungen werden folgen, bereits am Montag soll beim HSV entschieden werden, ob sich der Flügelstürmer einer Operation unterziehen oder die Verletzung konservativ behandelt werden soll.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Für Røssing-Lelesiit ein schlimmer Rückschlag. Der U19-Nationalspieler hatte sich zum Backup für Jean-Luc Dompé entwickelt und kam in 14 der 21 HSV-Pflichtspiele dieser Saison zum Einsatz. Folgerichtig verlängerte der Klub mit dem Talent (kam im Januar 2025 für knapp drei Millionen Euro aus Lillestrøm) vorzeitig bis Sommer 2030. Mit einer starken Rückrunde hätte er sich sogar noch für den WM-Kader Norwegens empfehlen können.

Da nutzt auch der Trost von Nicolás Capaldo (r.) nichts: HSV-Talent Alexander Røssing-Lelesiit verletzte sich im Derby beim FC St. Pauli schwer. IMAGO/HMB-Media Da nutzt auch der Trost von Nicolás Capaldo (r.) nichts: HSV-Talent Alexander Røssing-Lelesiit verletzte sich im Derby beim FC St. Pauli schwer.

Røssing-Lelesiit wird dem HSV lange fehlen

Nun wäre man beim HSV froh, wenn Røssing-Lelesiit in dieser Spielzeit überhaupt nochmal auflaufen kann. Innerhalb des Vereins hofft man, dass das vielleicht in den entscheidenden Wochen im Mai der Fall sein könnte. Gut möglich aber auch, dass Røssing-Lelesiit erst zur neuen Saison wieder angreifen kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Aussagen über HSV-Rivalen: Große Aufregung um Stefan Effenberg

Umso größer werden die Nöte des Vereins auf dem linken Offensivflügel. Dompé hat seit Monaten Problemen mit der Achillessehne und wird dadurch zum unsicheren Kantonisten. Røssing-Lelesiit fällt aus, Fabio Baldé war in dieser Saison schon mehrfach krank. Auch deshalb sucht HSV-Sportdirektor Claus Costa bis zum Ende der Winter-Transferperiode (2. Februar) noch dringend nach Verstärkung.