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Josha Vagnoman im Duell mit Fabio Baldé

Ende November: Josha Vagnoman und der VfB Stuttgart verloren das Hinspiel gegen den HSV um Fabio Baldé (r.) mit 1:2. Foto: imago images/Oliver Ruhnke

paid„Schnell gesehen“: So beurteilt VfB-Star Vagnoman den HSV und Polzin

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Als Julian Nagelsmann kürzlich Josha Vagnoman für die deutsche A-Nationalmannschaft nominierte, freute sich auch der HSV. Im Volkspark wurde der gebürtige Hamburger groß und zum Profi, 2022 verabschiedete er sich zum VfB Stuttgart – und am Sonntag trifft er zum zweiten Mal in dieser Saison auf seinen Heimatverein. In der MOPO verrät Vagnoman, ob es eine offene Rechnung gibt. Der 25-Jährige spricht über sein DFB-Comeback, Stuttgarts Erfolgsweg – und über seinen Ex-Coach Merlin Polzin.

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