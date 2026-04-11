Als Julian Nagelsmann kürzlich Josha Vagnoman für die deutsche A-Nationalmannschaft nominierte, freute sich auch der HSV. Im Volkspark wurde der gebürtige Hamburger groß und zum Profi, 2022 verabschiedete er sich zum VfB Stuttgart – und am Sonntag trifft er zum zweiten Mal in dieser Saison auf seinen Heimatverein. In der MOPO verrät Vagnoman, ob es eine offene Rechnung gibt. Der 25-Jährige spricht über sein DFB-Comeback, Stuttgarts Erfolgsweg – und über seinen Ex-Coach Merlin Polzin.



