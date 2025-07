Schnappt sich der HSV diesen Verteidiger im zweiten Versuch?

Die größten Veränderungen im HSV-Kader wird es in den kommenden Wochen höchstwahrscheinlich in der Defensive geben. Mehrere Abwehrspieler sollen noch aussortiert werden, um damit Platz für neue Verteidiger zu machen. Auf der Einkaufsliste der Hamburger steht dabei laut kroatischer Medien mit Dominic Prpic auch ein alter Bekannter, der fast schon im Winter im Volkspark gelandet wäre. Die MOPO klärt auf, was an dem Gerücht dran ist.

Mit Guilherme Ramos, Lucas Perrin und Nicolas Oliveira sollen drei Abwehrspieler den HSV in diesem Sommer noch verlassen. Perrin und Oliveira befinden sich bereits in Gesprächen mit anderen Vereinen. Zwei neue Innenverteidiger und ein Rechtsverteidiger sollen auf der anderen Seite noch verpflichtet werden. Auch der Name Prpic wird wieder gehandelt.

Schon im Winter war der HSV an Prpic dran

An dem 21-jährigen kroatischen Innenverteidiger von Hajduk Split waren die Hamburger schon im vergangenen Winter interessiert. Da der Kaufpreis damals zu hoch war, entschieden sich die HSV-Bosse damals gegen einen Transfer und holten stattdessen das französische Abwehr-Talent Aboubaka Soumahoro aus Paris.

Folgt nun der nächste HSV-Versuch bei Prpic und Hajduk Split? In Kroatien wird berichtet, dass mehrere europäische Vereine an dem Innenverteidiger, der noch bis 2027 in Split unter Vertrag steht, interessiert sind. Neben Real Sociedad aus Spanien und Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden soll auch der HSV weiterhin dazugehören.

Die MOPO hörte sich im Volkspark um. Wird das Thema in diesem Sommer noch mal heiß? Eher unwahrscheinlich, lautet die Antwort. Prpic ist aktuell kein großes Thema in Hamburg. Der Grund ist wie bereits im Winter der Preis. Etwa sieben Millionen Euro will Hajduk für den Innenverteidiger haben. Bei diesen Summen ist der HSV raus.