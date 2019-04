Schmerzen nach dem Aus: So reagieren die HSV-Spieler

Die große Überraschung blieb aus – doch der HSV verabschiedete sich mit viel Applaus aus dem DFB-Pokal. Das 1:3 (1:1) gegen RB Leipzig beendete Hamburgs Titelträume. Erstklassig aber war es allemal, was die Hamburger da im Volkspark boten.

„Wir haben gut gespielt, aber am Ende war es leider nicht gut genug“, bilanzierte Bakery Jatta nach dem Spiel. Der Gambier war es, der die 52 365 Fans zuvor zwischenzeitlich ausflippen ließ, als er nach 23 Minuten mit seinem Schlenzer aus 22 Metern zum Ausgleich traf. Da glaubten plötzlich alle wieder an den Super-Coup und das ersehnte Finale in Berlin. „Ich habe gesehen, dass der Torwart zu weit draußen stand, einfach geschossen und drin war er“, erzählte Jatta. „Aber am Ende ist unser Traum dann geplatzt.“

Ein Ausscheiden mit Bravour, das trotzdem schmerzte. „Es tut jetzt weh“, ließ Douglas Santos wissen. „Wir haben sehr viel investiert und ein wirklich gutes Spiel gemacht. Leider hat es am Ende trotzdem nicht gereicht. Aber dieser Auftritt gibt uns viel Selbstvertrauen für die nun folgenden Spiele in der Liga.“

Das Pokal-Finale hat der HSV verpasst. Nun warten vier Endspiele um den Aufstieg in die Bundesliga. Tritt der HSV dort wie gestern Abend gegen Leipzig auf, könnte er bald selbst wieder erstklassig sein. Aber auch nur dann.