Schießt ein Hamburger Löw ab?: HSV-Schwede Ekdal: „Wir haben ein geiles Gefühl“

Ein HSV-Star will am Sonnabend ganz Deutschland traurig machen. Mit einem Sieg würden Albin Ekdal und Schweden das Vorrunden-Aus des Weltmeisters wohl vorzeitig besiegeln. Eine gigantische Chance, die sich den Skandinaviern in Sotschi bietet. Das spürt auch Ekdal – und kann seine Aufregung beim Gespräch mit der MOPO nur schwer verbergen.



Seine bessere Hälfte ist schon mal vorgeflogen, um nach dem Rechten zu sehen. Am Mittwoch schwebte Ekdals Lebensgefährtin Camilla mit Schwedens Spielerfrauen in Sotschi ein und genießt seitdem die Sonne am Schwarzen Meer. „Nicht so schlecht hier in Russland“, ließ sie über die sozialen Netzwerke wissen und räkelte sich dabei am Pool.



Deutlich mehr Arbeit wartet auf Albin, der heute mit seinen Kollegen nachreist – und morgen Fußball-Geschichte schreiben will. Ein Schritt fehlt den Schweden nach ihrem 1:0 zum Auftakt gegen Südkorea noch zur Sensation. Und so viel ist klar: Sie platzen vor Selbstvertrauen!



Ekdal zur MOPO: „Wir haben alle ein geiles Gefühl“

„Wir haben alle ein geiles Gefühl“, bestätigt Ekdal der MOPO. „Wir wissen ja, dass wir eine starke Defensive haben. Das ist gegen einen Top-Gegner wie Deutschland wichtig und die Voraussetzung, um gewinnen zu können. Und daran müssen wir glauben. Wenn wir alle an der Leistungsgrenze spielen, haben wir eine Chance.“



Die breite Brust der Schweden kommt nicht von ungefähr. In schöner Regelmäßigkeit lehrten sie die Großen zuletzt das Fürchten. Erst spuckten sie den Niederländern in die WM-Suppe und schalteten „Oranje“ in der Qualifikations-Gruppe aus, besiegten dort auch Frankreich. Danach dann der Playoff-Erfolg gegen Italien (1:0, 0:0).



Das macht Ekdal und seinen Kollegen sehr viel Mut. „Frankreich und Italien haben wir schon geschlagen“, erinnert sich der 28-Jährige. „Aber Deutschland ist vielleicht noch stärker.“



Nun ist es allerdings erst fünf Tage her, dass ein anderer Gegner ziemlich eindrucksvoll bewiesen hat, wie man den Weltmeister stürzen kann. Mexiko spielte beim 1:0 in Moskau phasenweise Katz und Maus mit den DFB-Stars.



„Mexico hat Deutschland überrascht“

„Sie haben das hervorragend gemacht“, beobachtete auch Ekdal. „Durch das schnelle Umschalten haben sie Deutschland überrascht. Aber wir müssen ehrlich sein: Vielleicht haben wir nicht diese Spieler in unserer Mannschaft. Unsere Stärke ist die Defensive, wir werden unseren Stil nicht wechseln.“



Eine Drohung hat er trotzdem parat: „Wir werden uns das Video vom Spiel der Mexikaner natürlich noch mal ganz genau ansehen.



Vielleicht lernen wir daraus, wie man Deutschland schlägt.“

Ekdals Schweden wollen die Sensation schaffen. „Im Fußball ist alles möglich – ich glaube daran“, stellt der Mittelfeldmann klar. Wie es dann nach der WM für ihn beim HSV weitergeht, bleibt offen. Ekdal ist einem Wechsel nicht abgeneigt, italienische Klubs zeigen Interesse.



Könnte ja ohnehin kompliziert werden für ihn in Hamburg, wenn er als Deutschland-Killer in die Geschichte eingehen sollte. Aber das wäre schon okay, meint er. „Ich bin doch ein netter Mann, kein Grund sauer auf mich zu sein.“ Dann lächelt er. Schwedische Unbekümmertheit gegen deutschen Erfolgsdruck. Morgen wird die Welt erfahren, welche Einstellung die bessere ist.