Sakai vor dem HSV-Abschied: „Pfiffe der Fans machen mich traurig“

Der Stachel sitzt verdammt tief. Mit bösen Pfiffen wurde Gotoku Sakai am Sonntag von den HSV-Fans aus dem Volkspark gejagt, der Japaner bekam die ganze Wut der Fans über das Verpassen des Aufstiegs zu spüren. Das hinterließ Wirkung. Mit schlechten Gefühlen flog Sakai am Montag in seine Heimat. Höchst fraglich, ob er noch mal für den HSV auflaufen wird.

Sakai und die Pfiffe der Fans. Es begann bei seiner Einwechselung gegen Duisburg (3:0), sieben Minuten vor dem Ende, und setzte sich bei jedem Ballkontakt fort.



Geschockt verschwand er in der Kabine, sagte der MOPO am Tag danach: „Die Pfiffe der Fans machen mich traurig. Dass Kritik kommt, verstehe ich. Wenn wir als Mannschaft nicht unsere Leistung abrufen, haben wir es auch verdient, ausgepfiffen zu werden. Aber so, wie es abgelaufen ist, war es schwierig für mich. Man darf nicht vergessen: Ich habe viele Erinnerungen an dieses Stadion, spiele seit vier Jahren hier. Diese Reaktion habe ich nicht erwartet.“

Sakai: „Ist es jetzt allein meine Schuld, dass wir nicht aufgestiegen sind?“

Was Sakai besonders zu schaffen macht: „Sich in der Öffentlichkeit einen Spieler herauszupicken, das ist schon fragwürdig. Ich kann ja nicht behaupten, dass ich keine Pfiffe verdient hätte. Aber wir sind elf Leute auf dem Platz, dazu die Spieler, die auf der Bank sitzen, Trainer und Physios. Ich frage mich: Ist es jetzt allein meine Schuld, dass wir nicht aufgestiegen sind?“

Sakai hat registriert, dass er sich im Laufe der vergangenen Monate zu einem der Buhmänner eines nicht unerheblichen Teils des Anhangs entwickelt hat. Das macht es für ihn nicht leichter. Auch deshalb wird er sich im Sommerurlaub ernsthaft Gedanken darüber machen, wie es mit ihm und dem HSV weitergeht. Sakais Vertrag läuft zwar noch bis Sommer 2020, die Klubführung aber würde ihn gern verkaufen, setzte auch schon Sakais Berater in Kenntnis. „Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht“, sagt Sakai.

Wie geht es jetzt mit Sakai weiter?

Seine Frau lebt mit den Töchtern Yuno und Miina mittlerweile wieder in Japan. „Irgendwann will ich zurück“, so der 28-Jährige. „Aber ich habe nie gesagt, dass das jetzt schon sein muss. Es ist wirklich alles offen. Ich muss mit dem HSV sprechen, manchmal hat man ja unterschiedliche Vorstellungen.“

Doch vieles spricht dafür, dass Sakais trauriger Abgang gegen Duisburg sein letzter im Volkspark war. Einer, wie ihn sich niemand wünscht.