Sahiti sieht Rot und dreht vor Freude durch – jetzt geht es um die HSV-Zukunft

Wer die Bilder des vor Freude ausflippenden Emir Sahiti sieht, kann erahnen, wie sehr ihm sein Leihklub Maccabi Tel Aviv binnen weniger Monate ans Herz gewachsen ist. Am Dienstagabend jubelte der Kosovare über einen krönenden Abschluss seiner Zeit beim israelischen Klub: Im Finale des nationalen Vereinspokals „Gvia haMedina“ (State Cup) gelang ein 2:1-Sieg gegen Hapoel Beer Sheva. Es war ein verrücktes Endspiel, bei dem Sahiti nach seiner Auswechslung die Rote Karte sah. Jetzt rückt die Frage nach seiner Zukunft in den Vordergrund.

In einem der Videos, die Maccabi im Anschluss an den Cup-Triumph auf Instagram postete, ist zu sehen, wie die HSV-Leihgabe nach Schlusspfiff vor die Fankurve läuft, die Fäuste ballt, schreit und voller Emotionen gegen eine Werbebande tritt. Dieser Pokalsieg bedeutete Sahiti offensichtlich sehr viel. Auf seinem eigenen Account veröffentlichte er am Mittwochmorgen ein Foto, auf dem er vor den Anhängern die Trophäe in den Händen hält und auf seine Medaille beißt. Am Ende eines verrückten Abends stand sein Siegerlächeln.

HSV-Leihgabe gewinnt mit Tel Aviv den israelischen Pokal

Dabei hatte Tel Aviv mit Startelfspieler Sahiti einen frühen 0:1-Rückstand verkraften müssen (12.). Dann aber drehte Maccabi die Partie durch zwei Tore (57./64.) in den Minuten vor Sahitis Auswechslung (74.). In der Nachspielzeit artete die angespannte Atmosphäre aus – und der Flügelspieler des HSV sah als einer von mehreren Profis für eine Tätlichkeit glatt Rot. Platzverweise gab es auf beiden Seiten, letztlich aber natürlich nur einen Gewinner. Tel Aviv, das die Meisterrunde in der israelischen Liga als Dritter abgeschlossen hatte, schaffte gegen den Meister Hapoel Beer Sheva die Pokal-Sensation. Auf Instagram gratulierten Sahiti unter anderem Ex-HSV-Leihgabe Daniel Peretz und Hamburgs Co-Trainer Loic Favé in der Kommentarspalte.

Wie es für den 27-Jährigen nun weitergeht, ist offen. Hinter ihm liegen turbulente knapp vier Monate in Israel, wo der Ligalltag aufgrund des Nahost-Krieges zwischenzeitlich unterbrochen werden musste. Sahiti floh im März mit seiner Familie nach Kroatien. Erst Anfang April wurde der Spielbetrieb auch bei Maccabi wieder aufgenommen, zunächst ohne ihn. Seine Statistiken können sich dennoch sehen lassen: In 18 Partien für Tel Aviv sammelte Sahiti vier Tore und vier Assists, 14-mal stand er wettbewerbsübergreifend in der Startelf. Deshalb ist der israelische Verein daran interessiert, die mit dem HSV im Winter ausgehandelte Kaufoption in Höhe von rund 500.000 Euro zu ziehen.

Kaufoption, aber: Wo sieht Emir Sahiti seine Zukunft?

Die sportliche Führung im Volkspark stand kürzlich mit Maccabi hierzu im Austausch. Direkten Kontakt zwischen den HSV-Bossen und Sahiti soll es seit ein paar Wochen aber nicht gegeben haben. Es fragt sich: Was plant der Profi selbst? Aufgrund der anhaltend schwierigen Sicherheitslage ist es zu bezweifeln, ob Sahiti die Zukunft seiner Familie in Israel sieht. In Hamburg aber dürfte man für die neue Spielzeit auch nicht mit ihm planen, nachdem er in der Bundesliga-Hinrunde nur zweimal zum Einsatz gekommen war – und das an den ersten beiden Spieltagen. Danach hatte Merlin Polzin nur noch drei weitere Male einen Kaderplatz für Sahiti übrig.

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Es ist davon auszugehen, dass auch der HSV-Chefcoach seine Pokal-Glückwünsche an Sahiti vermitteln wird oder dies bereits getan hat. Es ist allerdings auch damit zu rechnen, dass Sahiti im kommenden Jahr einen anderen Trainer haben wird – auch wenn sein Vertrag im Volkspark noch bis Ende Juni 2027 läuft.