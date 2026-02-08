Rückkehr steht bevor: Wird Dompé in dieser Woche vom HSV begnadigt?

Neue Woche, altes Thema: Wie geht es beim HSV weiter mit Jean-Luc Dompé? „Bis auf Weiteres“ und ohne genaue Zeitangabe hatten die Verantwortlichen im Volkspark den Franzosen nach seiner Alkoholfahrt vom Spielbetrieb suspendiert. Nun steht er wohl zumindest auf dem Trainingsplatz vor der Rückkehr in die Mannschaft. Die nächste Entscheidung wird erwartet.

Gut zwei Wochen liegt der Vorfall mittlerweile zurück. Am 25. Januar war Dompé um 7 Uhr morgens in seinem Auto von der Polizei mit einem Promillewert von knapp 1,4 gestoppt worden. Der HSV griff danach hart durch, suspendierte den 30-Jährigen und brummte ihm eine Geldstrafe von 100.000 Euro auf. Es folgten mehrere Gespräche und auch Entschuldigungen. In der Öffentlichkeit meldete sich Dompé zuletzt nur über die sozialen Medien – und das teilweise etwas kryptisch.

Dompé feiert seine Landsmänner Mikelbrencis und Philippe

Bei den jüngsten HSV-Erfolgen gegen die Bayern (2:2) und in Heidenheim (2:0) feierte Dompé vor allem seine Landsmänner auf seinem Instagram-Account. Beim ersten Spiel war es William Mikelbrencis, beim zweiten Auftritt Rayan Philippe. Zwischen den Spielen gab es von ihm zudem in den sozialen Medien eine Textbotschaft. Dompé schrieb: „Sie werden sich an dich erinnern, wenn sie erkennen, dass es niemanden wie dich gibt. Vergiss das nicht.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was er genau mit den Worten ausdrücken wollte, ist unklar. Womöglich wird er das auch noch mal beim HSV erklären müssen. Die Gelegenheit dazu sollte es direkt zum Wochenstart geben. Nach zwei freien Tagen wird ab Dienstag wieder im Volkspark trainiert. Zuvor soll geklärt werden, wie es in dieser Woche mit Dompé weitergeht.

HSV könnte ihn wieder in die Mannschaft integrieren

Gut möglich ist, dass der Franzose, der zuletzt nur individuell auf dem Trainingsplatz gearbeitet hat, in den nächsten Tagen wieder langsam in das Mannschaftstraining integriert wird. Auch eine Aufhebung der Suspendierung vom Spielbetrieb ist denkbar. Direkt zurück und wieder in der Bundesliga dabei wäre er damit aber noch nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettete dieser Polzin-Kniff den HSV-Sieg in Heidenheim?

Dompé ist in der Bringschuld und muss sich erst mal hinten anstellen. Bei den Spielen gegen Bayern und Heidenheim war der HSV auch ohne ihn erfolgreich. Selbst wenn er sich jetzt tadellos verhalten sollte, muss er sich sportlich gegen die teils neue Konkurrenz wie Winterzugang Philip Otele durchsetzen. Auch wie es seiner Achillessehne geht, mit der er mehrere Wochen Probleme hatte und deswegen oft nur teilweise zur Verfügung stand, muss noch geklärt werden.