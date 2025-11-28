Rot-Gefahr! Schickt dieser Schiri wieder einen HSV-Profi vom Platz?

Am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) empfängt der HSV mal wieder den VfB Stuttgart zu einem Bundesliga-Duell im Volkspark. Insgesamt 44 Erstliga-Spiele haben die Hamburger gegen die Schwaben bislang gewonnen – gegen keinen anderen Verein feierte der HSV in der Bundesliga mehr Siege. Diesmal wäre aber wohl schon ein Punkt für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ein Erfolg, zu groß ist die Kaderqualität der Stuttgarter. Im Blickpunkt dürfte zudem auch der Schiedsrichter stehen.

Sören Storks wird am Sonntag die Partie im Volksparkstadion leiten. Der 37-jährige Zimmerermeister aus Velen hat an die Hamburger besondere Erinnerungen. Ob sich auch der HSV über diese Besetzung freut, wird sich erst hinterher zeigen. Zumindest besteht eine erhöhte Platzverweisgefahr.

Bundesliga-Premiere mit Platzverweis für den HSV

Storks feierte einst bei einem HSV-Spiel sein überraschendes Debüt als Hauptschiedsrichter in der Bundesliga. Das war im August 2017 in Köln. Eigentlich sollte damals Dr. Felix Brych pfeifen. Er verletzte sich jedoch beim Aufwärmen – Storks musste einspringen. Bei seiner Premiere stellte er direkt einen Hamburger vom Platz.

Fünf weitere HSV-Spiele leitete Storks anschließend in der Zweiten Liga. Dabei gab es zwei weitere Platzverweise gegen die Hamburger, außerdem zwei Elfmeterpfiffe. Nun kommt es zum nächsten Wiedersehen in der Bundesliga.

Schickt Storks am Sonntag erneut einen Hamburger vorzeitig zum Duschen? Mit Blick auf seine bisherige HSV-Bilanz sollten die Profis dieses Thema zumindest im Hinterkopf behalten. Platzverweise (vier) gab es für den Aufsteiger in den ersten elf Spieltagen bereits mehr als genug. Auch hier sind die Stuttgarter klar im Vorteil: Sie gehören in dieser Saison zu den fairsten Teams der Liga.