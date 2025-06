Riesiges Glück: Ist das der romantischste HSV-Sommer aller Zeiten?

Die Glücksbilder vom Rathausbalkon sind noch gar nicht so lange her. Gut vier Wochen, um genau zu sein. Bei der Aufstiegsparty rund um die Binnenalster strahlten die HSV-Profis vor Erleichterung und Freude, sie hatten ihr großes Ziel erreicht und verabschiedeten sich in den verdienten Urlaub. Dort ging es um Entspannung, klar. Aber vielerorts auch um Romantik. Der HSV-Sommer war schon jetzt geprägt von vielen süßen Nachrichten.

Wenn man so will, machte einer den Anfang, der gar kein HSV-Profi mehr ist: Am 30. Mai verlobten sich Marko Johansson (26) und seine Josefine auf dem Comer See in der italienischen Lombardei. Der schwedische Torhüter hatte den HSV im Vorjahressommer ablösefrei zu Eintracht Braunschweig verlassen, spielte für die Niedersachsen nach einer harten Zeit in Hamburg zumindest elfmal in der 2. Liga – und zelebrierte kürzlich nun sein privates Glück. Weniger romantisch: Braunschweig verlängert den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit dem Frischverlobten nicht.

Johansson verlobte sich, Ex-HSV-Profi Bates hat geheiratet

Ein anderer Ex-Hamburger ist schon einen Schritt weiter: Verteidiger David Bates (28), der in der Saison 2018/19 28-mal für den HSV zum Einsatz kam und der inzwischen bei Standard Lüttich in Belgien unter Vertrag steht, heiratete seine Liebste auf der griechischen Insel Santorini. „Mr & Mrs Bates“, schrieb der Schotte auf Instagram zu einigen Hochzeitsbildern. Und auch ein aktueller HSV-Spieler teilte dort sein riesiges Eheglück mit seinen Followern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ??? ?????? (@kim.vandenberg)

Vor eineinhalb Wochen hatten sich Emir Sahiti und seine Kim in der Nähe von Split in Kroatien das Ja-Wort gegeben. Die noble „Villa Gala“ war der perfekte Ort für die Feierlichkeiten des jungen Ehepaares. „Schließlich sind dies die Hände, die auch dann noch nach den Ihren greifen, wenn sie faltig und alt sind, und die Ihnen immer noch dieselbe unausgesprochene Zärtlichkeit geben, wenn Sie sie nur berühren“, schrieb Frau Sahiti hinterher auf Instagram.

Hochzeit bei Sahiti, Verlobung bei HSV-Held Königsdörffer

Bei Ransford Königsdörffer und seiner Freundin Hannah wurde es auf Social Media weniger philosophisch. Das Pärchen nutzte keine Worte, sondern drei Bilder, um auf Instagram die Verlobung bekanntzugeben. Der 23-jährige Deutsch-Ghanaer und seine Verlobte erlebten ihren besonderen Moment während ihres Strandurlaubs an der Küste.

Und natürlich waren sie nicht die Einzigen, für die es nach dem romantischen wie partyreichen Ende der Saison ans Wasser ging. Davie Selke war mit seiner Frau Evelyn und Tochter Aiyana erst in Thessaloniki, dann ging es weiter auf Ibiza und Formentera. Und am Montagabend hielt er während des Sonnenuntergangs dann seine Nichte im Arm, die Tochter von Schwester Sina Selke. Der HSV-Sommer könnte nicht nur sportlich der romantischste aller Zeiten sein.