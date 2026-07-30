Vergangenes Jahr war der Andrang im Volkspark groß. Was diesmal geplant ist, wer wann auftritt und ob sogar die Präsentation eines neuen Spielers zu erwarten ist.

Diesmal rollt der Ball 180 statt 90 Minuten: Für das traditionelle Volkspark-Festival hat der HSV die Frauen und Männer des FC Everton eingeladen. Rund um die beiden Tests warten viele Highlights auf die Tausenden Fans, die am Samstag zum Stadion strömen. Die MOPO beantwortet alle wichtigen Fragen.

Wie läuft das Event ab?

Der Zugang zum Festival an sich ist kostenfrei und erfolgt über das Tor zwischen den Parkplätzen Weiß und Gelb. Los geht es um 9 Uhr, wobei der erste Talk auf der Hauptbühne (siehe Lageplan) um 10.15 Uhr beginnt. Für Fans gibt es viele Mitmach-Aktionen: In der Partner Area stehen Torwände und Hüpfburg, in der Sports Area zeigen sich HSV-Abteilungen wie Darts und Hyrox. Aufgebaut sind drei Verpflegungsstände, Fanartikelstände und ein Kleinfeld-Fußballplatz. Um 14.30 Uhr ist Schluss – rund eine Stunde nach Anpfiff des Frauen-Testspiels.

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Was sind die größten Highlights?

Vor den beiden Partien (13.30 Uhr und 17 Uhr) zeigen sich die Teams auf der Bühne – erst die Frauen, später die Männer (siehe Ablaufplan). Die Vorstände Eric Huwer und Kathleen Krüger vollziehen gegen 12 Uhr den Fassanstich, außerdem wird das Trainerteam um Merlin Polzin sprechen.

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Wird es wieder so voll? Zum Event im Vorjahr kamen in der Spitze bis zu 14.000 Besucher auf das Stadiongelände. Witters

Wie und wo kommt man den HSV-Profis nah?

Eine gesonderte Autogrammstunde ist nicht möglich. Wer Glück hat, kann nahe der Hauptbühne vielleicht ein Selfie mit einem Spieler erhaschen. Wer eine Kombi-Karte für die Partien hat, kann Svea Stoldt, Yussuf Poulsen und Co. von der Arena-Tribüne aus beobachten.

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Wie steht es um die Tickets?

Rund 33.000 waren bis zum Mittwoch weg. Auch noch am Spieltag kann man online im HSV-Shop Karten kaufen. Etwa 1000 Tickets gingen vorab nach England, von Familien bis Fanklubs des FC Everton wird alles dabei sein.

Was passiert im Stadion?

Zwischen den Partien treten die Band „Abschlach!“ („Mein Hamburg lieb’ ich sehr“) sowie die HSV-Cheerleader live auf. Hinzu kommt eine Stadionshow mit Moderator Christian Stübinger. Wichtig: Wer die Arena verlässt, erhält keinen erneuten Zutritt.

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Was zeichnet Everton aus?

Das Männer-Team belegte zuletzt Rang 13 in der Premier League und wird von David Moyes trainiert. Der wohl bekannteste Star dürfte nicht spielen: Englands WM-Torwart Jordan Pickford. Den höchsten Marktwert hat Iliman Ndiaye aus dem Senegal (55 Mio. Euro). Die Everton-Frauen sind auch Erstligist.

Wie sieht der HSV-Kader aus?

Die Männer-Zugänge Kofi Amoako, Martin Adeline, Patson Daka und Bilal Nadir stehen vor ihrem Volkspark-Debüt. Die angeschlagenen Fabio Baldé und Jean-Luc Dompé drohen erneut auszufallen, kurz vor dem Absprung steht das Duo aber nicht. Das gilt auch für andere Wechselkandidaten wie Daniel Elfadli, Emir Sahiti und Immanuel Pherai. Den nächsten Neuen wird der HSV am Samstag nicht präsentieren. Eine heiße Transferspur gab es in dieser Woche nicht.

Gibt es Überraschungen?

Beide HSV-Teams werden aller Voraussicht nach in den neuen Auswärtstrikots auflaufen. Im Volkspark erwartet man ein sehr großes Kaufinteresse, weil man mit den dunklen Jerseys einen aktuellen Trend bediene. Inwiefern die Trikots auf dem Festivalgelände erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten. Aber: Ein Hype bahnt sich an.