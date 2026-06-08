Riesen-Chaos für HSV-Star: Länderspiel abgesagt – es folgt eine peinliche Pleite

Warmed Omari (l., mit Luka Vuskovic) ist zurzeit auf einer Länderspielreise, die er so schnell wohl nicht vergessen wird. Foto: WITTERS

Die Trips waren längst geplant und sollten die Saison für ihn abrunden. Mit zwei abschließenden Länderspielen im Gepäck wollte sich Warmed Omari in die Sommerpause verabschieden und dann den Kopf für neue Aufgaben mit dem HSV freibekommen. Nun aber kam alles anders: Der Abwehrmann blickt auf eine chaotische Woche mit einer Länderspiel-Absage und der Angst, sich mit dem Ebola-Virus anzustecken, zurück.

Was war passiert? Eigentlich sollten Omari und das Nationalteam der Komoren am Samstag im marokkanischen Marrakesch in einem Testspiel auf Ruanda treffen. Tatsächlich reisten beide Mannschaften auch Mitte der Woche an und hielten Trainingslager in Marrakesch ab. Dann aber kam alles ganz anders als erwartet.

HSV-Profi Omari befindet sich mit dem Nationalteam der Komoren in Marokko

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Bereits am Donnerstagabend wurde das Länderspiel von den marokkanischen Behörden abgesagt. Als offizieller Grund wurden Sicherheitsbedenken genannt. Was dahintersteckt: Aufgrund von Präventionsmaßnahmen gegen Ebola durften in Marrakesch keine Partien mit Beteiligung von Ruanda oder Uganda stattfinden. Beide Länder grenzen an die Demokratische Republik Kongo, die zuletzt von einem schweren Ebola-Ausbruch betroffen war. Die Befürchtung, Spieler oder Zuschauer könnten sich in Marrakesch mit dem oft tödlich endenden Virus anstecken, war den Behörden zu groß. Mit der Absage wollte man alle Beteiligten schützen.

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Eine Maßnahme, die im Lager der Komoren für Verwunderung sorgte, zumal Ruanda seine Grenze zur Demokratischen Republik Kongo aus Sicherheitsgründen vor drei Wochen geschlossen hat. Immerhin fanden die Komoren auf die Schnelle einen Ersatzgegner. Gegen die U23 Marokkos setzte es am Samstagabend eine 1:2-Niederlage, inklusive Hohn und Spott aus der Heimat. Allerdings gilt die Partie nicht als offizielles Länderspiel und hat damit auch keine Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste.

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Omaris Spiel gegen Äquatorialguinea wurde vorverlegt

Damit nicht genug. Auch die Pläne für das ursprünglich für den kommenden Dienstag angesetzte Spiel gegen Äquatorialguinea haben sich mittlerweile geändert. Die Partie soll nun bereits an diesem Montagabend angepfiffen werden.

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Ein ziemliches Chaos auch für Omari, der sich im Endeffekt allerdings freuen darf: Aufgrund der früheren Ansetzung kann er jetzt bereits einen Tag eher in den Sommerurlaub starten. Und auch mit dem Ebola-Virus dürfte er nichts zu tun bekommen haben – sicher ist sicher.