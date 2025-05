Riesen-Ansturm aufs Aufstiegsshirt: HSV-Fans sorgen für irre Zahl

Nach dem Doppel-Aufstieg beim HSV sind die Fans weiterhin wie im Rausch. Zu spüren bekommen das aktuell auch die Fanshops der Hamburger. Vor allem das HSV-Aufstiegsshirt ist extrem beliebt. Es sorgt für einen Ansturm, den es so zuvor wohl noch nicht gegeben hat.

Nachdem der HSV am Samstagabend mit dem 6:1-Erfolg gegen Ulm die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht hatte, wurde schnell die dazu passende Kleidung an die Spieler, Trainer und Betreuer verteilt. Ein schwarzes Aufstiegsshirt mit dem Titel „Der HSV ist wieder da“, dazu einige Motive unter anderem vom Volksparkstadion, den Fans, dem Rathaus und dem Mannschaftsbus.

Der HSV war diesmal auf den Aufstieg vorbereitet

Anders als in den vergangenen Jahren hatte der HSV diesmal aufgrund der besonderen Ausgangslage rund 1000 dieser Shirts für den wahrscheinlichen Aufstiegsabend vorproduziert. Die ersten Shirts konnten direkt am Samstag auch im Volkspark gekauft werden. Richtig auf den Markt kam alles dann aber erst zum Wochenstart. Eine große Erfolgsgeschichte ist es schon jetzt.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich am Montag in Hamburg auf den Weg zu den HSV-Fanshops in der Stadt machte, musste mit längeren Wartezeiten rechnen. Tausende Fans waren direkt heiß auf das Aufstiegsshirt. Komplett irre: Bis Dienstagmittag gingen bereits rund 100.000 Bestellungen in den stationären Fanshops sowie im HSV-Onlineshop und Handel ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Glücklich wie noch nie: Warum auch Vuskovic ein HSV-Aufstiegsheld ist

Der Preis für ein Shirt liegt bei 20 Euro. Günstige Lagerware ist es laut HSV nicht. Viel mehr heißt es im Volkspark, dass die Aufstiegsshirt alle mit dem Label „Oekotex Made in Green“ vom Institut Hohenstein zertifiziert sind und speziell für den HSV produziert wurden – und zwar unter Einhaltung strenger ökologischer sowie sozialer Vorgaben.