„Riecher gezeigt“: Polzin freut sich über HSV-Optionen – Startelf-Tendenz eindeutig

Der HSV kann zum Bundesliga-Start in Dortmund wieder auf Jordan Torunarigha setzen. Auch Neuzugang Terem Moffi steht vor seiner Premiere. Ein Youngster bleibt derweil in der Startelf.

Auf welche Profis kann HSV-Trainer Merlin Polzin zum Bundesliga-Start am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Vizemeister in Dortmund setzen? Fest steht: Die Auswahl wird größer sein als zuletzt beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal beim Drittligisten SC Verl. Sowohl für die Abwehr als auch für den Sturm gibt es neue Optionen. Verändert wird die Startelf aber wohl nur leicht.

Jordan Torunarigha hat das Rennen gegen die Zeit gewonnen. Der Innenverteidiger, der aufgrund einer Prellung das Pokalspiel in Verl zum Wochenstart verpasst hatte, ist am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining im Volkspark eingestiegen und kann für den Bundesliga-Auftakt in Dortmund voll eingeplant werden.

Für Torunarigha muss HSV-Youngster Nandja auf die Bank

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„Jordan steht zur Verfügung“, sagt Polzin, der Torunarigha direkt in die Startelf setzen wird. Für den 19-jährigen Shafiq Nandja, der den Job zuletzt in Verl übernommen hatte, geht es zurück in die zweite Reihe.

Ein anderer Youngster bleibt hingegen gesetzt. Louis Lemke, der in Verl gerade sein Startelf-Debüt für den HSV gefeiert und dabei sogar als historischer Torschütze geglänzt hat, wird auch in Dortmund auf der linken Seite beginnen. Ein Grund: Miro Muheim wird erneut ausfallen. Der Schweizer ist zwar teilweise wieder im Teamtraining. Das BVB-Spiel kommt für ihn jedoch zu früh.

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Polzin schwärmt vom neuen HSV-Stürmer Moffi

Auf seine erste HSV-Reise kann sich Terem Moffi freuen. Der Stürmer hatte am Montag einen Dreijahresvertrag im Volkspark unterschrieben und in den ersten Tagen einen guten Eindruck auf dem Trainingsplatz hinterlassen. „Er hat schon angedeutet, was in ihm steckt und dabei definitiv einen Riecher in der gegnerischen Box gezeigt“, sagt Polzin, der den nigerianischen Stürmer als „Riesengewinn für unsere Mannschaft“ bezeichnet. „Er ist ein Spieler, der viel lacht, viel kommuniziert und sehr offen ist. Man merkt einfach, dass er Bock auf Fußball hat nach der nicht ganz einfachen Zeit zuletzt.“

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Welche Rolle Moffi im Dortmund-Spiel bekommt, soll erst nach dem Abschlusstraining am Freitag entschieden werden. Die Tendenz geht klar in Richtung Joker-Einsatz. Alles andere wäre überraschend. Moffi, der zuletzt in Nizza nur noch mit der Reserve trainieren durfte, hat seine letzten Spiele Anfang Juni für die Nationalmannschaft bestritten.