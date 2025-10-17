Yussuf Poulsen musste zuletzt häufiger auf dem Fahrrad sitzen als ihm lieb ist. Konkret: auf dem Ergometer. Im Kraftraum des Volksparkstadions. Weil er angeschlagen war und nur individuell trainieren konnte. Doch am Samstag in Leipzig soll der HSV-Kapitän sein Comeback feiern – ausgerechnet, wie es auf Fußballdeutsch so schön inflationär heißt. Vorab erzählte eine andere RB-Legende der MOPO eine lustige Anekdote über Kumpel Yussi. Es geht um einen Drahtesel ...



