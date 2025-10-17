mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Yussuf Poulsen bei einem Ausflug mit dem Fahrrad

Yussuf Poulsen war in Leipzig gern mit dem Rad unterwegs. Foto: IMAGO/motivio

paidRB-Star packt über HSV-Kapitän Poulsen aus: Welche Anekdote ihn „perfekt beschreibt“

kommentar icon
arrow down

Yussuf Poulsen musste zuletzt häufiger auf dem Fahrrad sitzen als ihm lieb ist. Konkret: auf dem Ergometer. Im Kraftraum des Volksparkstadions. Weil er angeschlagen war und nur individuell trainieren konnte. Doch am Samstag in Leipzig soll der HSV-Kapitän sein Comeback feiern – ausgerechnet, wie es auf Fußballdeutsch so schön inflationär heißt. Vorab erzählte eine andere RB-Legende der MOPO eine lustige Anekdote über Kumpel Yussi. Es geht um einen Drahtesel ...

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test