Rathaus-Feier als krönendes Ende: Wann die HSV-Aufstiegsdoku kommt

Mit Spannung fiebern die HSV-Fans der Doku über ihren geliebten Verein entgegen. Seit eineinhalb Jahren werden die Profis eng von einem Team um Filmemacher Tom Häussler begleitet und liefern von Woche zu Woche eindrucksvollere Bilder. Mittlerweile steht fest: Die Doku bekommt ihren gewünschten Abschluss – den Aufstieg des Vereins! Wann aber soll die Helden-Chronik erscheinen?

Auch am kommenden Montag werden die Kameras wieder surren. Häusslers Team hat sich bereits angemeldet und wird dabei sein, wenn die HSV-Profis ab 17 Uhr im Rathaus von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfangen werden. Es soll der Schlussakkord einer Doku werden, die alle Höhen und Tiefen der vergangenen 18 Monate umfasst.

HSV-Profis wurden 18 Monate lang von Kameras begleitet

„Always Hamburg“ lautet der Titel der Dokumentation, angelehnt an den gleichnamigen HSV-Torsong von „Scooter“. Trainerentlassungen und Tränen, Triumphe und vielleicht am Wochenende sogar ein Titel, der des Zweitliga-Meisters: Alles ist zu sehen. Schon jetzt dürfte klar sein: Die Doku wird ein Hit. In der vergangenen Woche wurden auf dem OMR-Festival sechs Minuten des Streifens gezeigt. Die Beobachter waren sich einig: Die Nummer wird ein Renner.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Erst nach dem Rathaus-Auftritt können die finalen Schnitte angesetzt werden. Die Doku-Macher um OMR-Gründer Philipp Westermeyer rechnen damit, dass es dann im Spätsommer oder aber erst im Frühherbst zur Premiere kommen könnte. Also frühestens im August.

Das könnte Sie auch interessieren: Fies! Während HSV-Profi um den Aufstieg spielte, schlugen Einbrecher zu

Ungeklärt ist auch weiterhin, wo man die Bilder sehen kann. Dass die klassischen Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime zugreifen, ist möglich. Vorstellbar ist aber auch, dass die Doku über einen externen Anbieter per Einmalzahlung (und ohne Abo-Kosten) zu erwerben sein wird. Auch diese Entscheidung steht noch aus.