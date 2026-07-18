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Rapid Wien – HSV im Liveticker: Wie präsentiert sich die Polzin-Elf im ersten Test?

Lasse Müller Sportreporter
Merlin Polzin spricht beim HSV-Training mit Shafiq Nandja und Jordan Torunarigha.
Merlin Polzin hat für das Testspiel in Wien klare Forderungen an sein Team rund um Shafiq Nandja (l.) und Jordan Torunarigha.

Der HSV tritt am Samstag zu seinem ersten Testspiel des Sommers gegen Rapid Wien an. Merlin Polzin kann seine Neuzugänge erstmals genauer betrachten. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Das Warten hat ein Ende, die Vorbereitung ist in vollem Gange. Am Samstagabend trifft der HSV im ersten Testspiel der neuen Saison in Österreich auf den österreichischen Topklub SK Rapid Wien. Erstmals kann Cheftrainer Merlin Polzin seine Mannschaft in einem „richtigen“ Elf-gegen-Elf unter die Lupe nehmen und weitere Eindrücke zu seinem neu zusammengestellten Kader sammeln. Ein besonderes Augenmerk wird aus Fan- und Trainersicht wohl auf den bisherigen Neuzugängen Kofi Amoako und Martin Adeline liegen. Anpfiff ist um 19 Uhr im Hütteldorfer Allianz Stadion, im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

SK Rapid Wien - HSV im MOPO-Liveticker:

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