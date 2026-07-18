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Rapid Wien – HSV im Liveticker: Wie präsentiert sich die Polzin-Elf im ersten Test?

Merlin Polzin hat für das Testspiel in Wien klare Forderungen an sein Team rund um Shafiq Nandja (l.) und Jordan Torunarigha. WITTERS

Der HSV tritt am Samstag zu seinem ersten Testspiel des Sommers gegen Rapid Wien an. Merlin Polzin kann seine Neuzugänge erstmals genauer betrachten. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.