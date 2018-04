Randale in der Kabine: Freiburger zerstören HSV-Tür

Dass im Abstiegskampf die Nerven mal ein bisschen mehr als gewöhnlich strapaziert werden, ist nichts Neues. Was alles am Sonnabend nach dem Abpfiff im Volkspark passierte, war dann aber doch auch für die angespannte Lage im Tabellenkeller ungewöhnlich. Pöbelnde Spieler, ein Freiburger Präsident, der eine Verschwörung witterte und Randale in der Gästekabine.



Der Frust musste offenbar raus und das ganz schnell. „Hoffentlich steigen die ab“, pöbelte Freiburgs Nils Petersen beim Gang vom Platz in die Kabine in Richtung HSV.



SC-Präsident Fritz Keller nahm sich die Schiedsrichter vor und unterstellte ihnen, grundsätzlich auf Seiten der Hamburger zu stehen. „Wenn es eng wird, stehen sie zusammen. Das war schon immer so!“ Einem Freiburger Profi reichten Worte nicht als Ventil. Er trat vor Frust die Tür der Gästekabine im Volkspark ein.



So sah die Tür der Gästekabine nach dem Besuch der Freiburger aus. Rebien Foto:

Auslöser für alles war der Platzverweis von Freiburgs Çağlar Söyüncü. Er war beim Stand von 1:0 für den HSV von Schiedsrichter Benjamin Cortus vom Platz gestellt worden. Keine Fehlentscheidung. Das Problem war vielmehr, dass wenige Minuten zuvor auch Hamburgs Matti Steinmann hätte Gelb-Rot sehen müssen. Da drückte der Schiedsrichter allerdings noch ein Auge zu.



Ob Freiburg letztlich mit elf Mann auf dem Platz noch die Wende geschafft hätte, ist unklar. Fest steht, am Ende hatte sie ihren Schuldigen gefunden und ließen auf allen Ebenen mächtig Dampf ab.

„Ich kann die Verärgerung nachvollziehen“, sagt HSV-Coach Christian Titz, der auch über die kaputte Kabinentür nicht sauer sein konnte. „Das kann in der Emotion passieren, sie haben sich direkt gemeldet und entschuldigt.“



Noch vor der Rückreise meldeten die Freiburger beim HSV den Randale-Vorfall in der Gästekabine. Den Hamburgern wurde zugesichert, dass der entstandene Schaden natürlich übernommen werde. Für den HSV ist das Thema damit erledigt. Die Freiburger werden wahrscheinlich noch ein bisschen länger an den Geschehnissen zu knabbern haben. Nächstes Wochenende geht die Nervenschlacht dann weiter.

