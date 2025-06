Der erste Neue für die Bundesliga ist da. Nicolai Remberg wechselt für 2,4 Millionen Euro von Holstein Kiel zum HSV. Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit dem Spitznamen „Rambo“ hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Er soll mehr Härte und Intensität in das Spiel der Hamburger bringen. Dirk Bremser kennt den neuen Mann bestens. Er hat Remberg in den vergangenen beiden Jahren in Kiel trainiert – und erklärt in der MOPO, wie der Neue des HSV auf und abseits des Platzes tickt und wo seine Stärken und Schwächen sind.