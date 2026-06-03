Pyro-Vorfälle beim Stadtderby: Deftige Strafen für den HSV und St. Pauli

Das Fußballfeld im Millerntor-Stadion war zwischendurch kaum noch erkennbar, so dicht war der durch das Abrennen von Pyrotechnik verursachte Rauch am Abend des 23. Januar. Um sich vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte warmzuhalten, spielte Fábio Vieira vom HSV sogar ein paar Pässe mit den St. Pauli-Profis James Sands und Arkadiusz Pyrka. Schnell war klar, dass auch nach dem 113. Hamburger Stadtderby (0:0) neue Rechnungen auf die beiden Klubs zukommen würden. Jetzt, gut drei Monate später, steht das Strafmaß jeweils fest.

Während der HSV für die Vorkommnisse laut Einzelrichterentscheidung 253.000 Euro zahlen muss, kommt das Fehlverhalten seiner Fans den FC St. Pauli noch teurer zu stehen: Der Kiezklub bekam vom DFB-Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von sogar 359.000 Euro aufgebrummt. Die Stadtrivalen können Teile der Kosten für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, wie aus dem Urteil des Verbands hervorgeht.

Nach Kontrollausschuss-Antrag: HSV muss weniger zahlen

Im Fall des HSV hatte der Kontrollausschuss des DFB ursprünglich sogar eine Geldstrafe von 276.600 Euro beantragt. Ein großer Teil davon, 200.600 Euro, wurde auf Pyroaktionen der Gästefans vor dem Beginn der zweiten Hälfte zurückgeführt. Zunächst hieß es, dass dies eine Spielverzögerung von 5:44 Minuten verursacht habe. Der daraus folgenden Straferhöhung von 70 Prozent stimmte man im Volkspark allerdings nicht zu.

Vor der zweiten Hälfte: Arkadiusz Pyrka und Fábio Vieira (r.) spielten sich auf dem vernebelten Spielfeld ein paar Pässe zu. imago images/Metelmann Vor der zweiten Hälfte: Arkadiusz Pyrka und Fábio Vieira (r.) spielten sich auf dem vernebelten Spielfeld ein paar Pässe zu.

Im DFB-Urteil heißt es, dass der HSV vorgetragen habe, „dass die Länge der gesamten Spielunterbrechung wegen der vorhergehenden Pyroaktionen der Anhänger des FC St. Pauli nicht allein und in voller Länge dem HSV zugerechnet werden könne“. Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, folgt dieser Ausführung nun zum Teil, nachdem die Videoaufnahmen noch einmal gesichtet und Sicherheitsbeobachter sowie der 4. Offizielle der Partie befragt wurden.

Bengalische Feuer schon vor dem Anpfiff am Millerntor

Deshalb heißt es im Urteil abschließend: „Unter Berücksichtigung dessen ist im Zweifel die Straferhöhung für die Vorfälle zu Beginn der 2. Halbzeit für beide Klubs lediglich in Höhe von 50 % gerechtfertigt, womit die Geldstrafe für diesen Vorfall entsprechend auf insgesamt 177.000 Euro reduziert werden konnte. Mit den unstreitigen Sanktionen ergibt sich damit eine Gesamtgeldstrafe von 253.000 Euro.“

Beim Stadtderby gegen den HSV wurde es feurig auf der Tribüne. WITTERS Beim Stadtderby gegen den HSV wurde es feurig auf der Tribüne.

In der E-Mail des Kontrollausschusses an den HSV ist von mindestens fünf Rauchkörpern, 20 bengalischen Feuern, drei Knallkörpern und mindestens 90 Blinkern die Rede, die unmittelbar vor dem Beginn des zweiten Durchgangs abgebrannt worden sein sollen. Zahlreiche Gegenstände vor und nach der Halbzeitpause kommen laut dem Dokument hinzu. Und bereits vor dem Anpfiff des Spiels habe es demnach ein bengalisches Feuer, einen Blinker und einen brennenden Rauchkörper im HSV-Block gegeben.

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Gegen das Urteil des Einzelrichters, das auf den 2. Juni (Dienstag) datiert ist, konnte bzw. kann der HSV binnen 24 Stunden Einspruch einlegen. Die Hamburger können 84.300 Euro der Strafsumme für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen nutzen. Diese müsste der Verein dem DFB bis zum 31. Dezember dieses Jahres nachweisen.