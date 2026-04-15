Public Viewing in Bergedorf: Ex-HSV-Kapitän feiert Geburtstag mit Fans

Einen Grund zur Freude hat Stefan Schnoor am Samstag allemal: Der frühere HSV-Kapitän feiert seinen 55. Geburtstag. Doch damit mag er sich nicht begnügen, Schnoor hofft auch auf drei Punkte für seinen Ex-Verein im Bundesliga-Nordderby bei Werder Bremen. Darauf möchte der frühere Verteidiger (149 HSV-Spiele zwischen 1991 und 1998) mit möglichst vielen Fans anstoßen: Bei einem Public Viewing in Bergedorf (Tellerturm, Oberer Landweg 27) ist Schnoor als Experte dabei und wird das Spiel analysieren.

„In Bremen werden die Weichen für den Saison-Endspurt gestellt. Der HSV hätte im Kampf um den Klassenerhalt schon durch sein können, aber die Mannschaft hat zuletzt nachgelassen und zu viele Punkte liegengelassen. Das muss abgestellt werden, sonst wird es noch unnötig eng. Ich bin gespannt, wie Merlin Polzin auf den schwachen Auftritt zuletzt in Stuttgart reagiert, welche Schlüsse er daraus zieht. Im Weserstadion muss der HSV auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht zeigen“, blickt Schnoor auf den Abstiegs-Kracher voraus.

Schnoor will auch auf drei Punkte gegen Bremen anstoßen

Fußball-Fans bekommen die Möglichkeit, die Partie gemeinsam mit dem Ex-Bundesliga- und Premier-League-Spieler zu verfolgen. Schnoor ist beim Public Viewing in Bergedorf gemeinsam mit dem Journalisten Marcus Scholz („Moin Volkspark“) als Experte im Einsatz. Geplant sind kurze Talkrunden vor dem Anpfiff, in der Halbzeitpause sowie eine Analyse nach dem Spiel. Auch die Gäste vor Ort haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich aktiv einzubringen.