Probleme am HSV-Campus: Große Sorge um Ottos Schmuckstück

Der HSV-Campus soll ein Leuchtturmprojekt sein. 15 Millionen Euro haben Bau und Entwicklung gekostet. Die Nachwuchsakademie war auch ein Versprechen an eine neue Klub-Zukunft mit eigenen Talenten. Doch zuletzt gab es nur selten positive Neuigkeiten aus der „Alexander Otto Akademie“. Das Schmuckstück ist für viele mittlerweile ein Sorgenkind.

Das 4600 Quadratmeter große Gebäude neben dem Volksparkstadion bietet Internat, Schulungsräume, Büros, Mensa sowie Krafträume und Leistungsdiagnostik. Beste Bedingungen für die Profis von morgen.

„Vielleicht wächst hier mal ein neuer Uwe Seeler heran, der nicht gleich verkauft wird“, hatte Namensgeber Alexander Otto bei der Eröffnung im Juni 2017 gesagt. Seitdem sind die Wege der Talente zu den Profis kürzer. Josha Vagnoman, Morten Behrens, Aaron Opoku und Fiete Arp schafften den Sprung nach oben.

Fragen über Wertigkeit werden aufgeworfen

Das seien zu wenige, sagen Kritiker, die der Meinung sind, dass der HSV sich mit Verkäufen eigener Talente sanieren muss. Zuletzt aber hat es im Nachwuchsbereich vor allem Sparmaßnahmen gegeben. Die Frage, welchen Wert der Campus für die neuen HSV-Bosse überhaupt noch hat, wird immer häufiger aufgeworfen.



Khaled Mohssen (l.) und Fiete Arp posieren vor dem HSV-Campus. Das Duo steht für eine gelungene Ausbildung im Volkspark. WITTERS Foto:

Mit dem Nachwuchsexperten Bernhard Peters und dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Dr. Dieter Gudel verließen zwei Bosse den Campus. Unter ihnen hatte es bei den Juniorenteams von der U16 bis zur U21 einen Aufschwung gegeben.

Das sagt ein Insider

Ein Insider berichtet der MOPO, dass seither vieles im Argen liege. Aktuell gebe es kein Ausbildungskonzept, Sportvorstand Ralf Becker soll sich kaum für die Arbeit in der Akademie interessieren. Pikant: In einer regelmäßigen Organisationsrunde sollte Becker sein Konzept erklären. Dabei soll der Manager lediglich auf eine Nachwuchsserie im Fachmagazin „kicker“ verwiesen haben, an der sich die Mitarbeiter orientieren könnten.

Die MOPO konfrontierte Becker mit diesen Vorwürfen. „Die Nachwuchsarbeit ist einer der wichtigsten HSV-Bausteine und wir befinden uns auf einem sehr erfreulichen Weg. Die aktuelle Zusammensetzung des Kaders zeigt, dass wir auf eigene Talente setzen. In Deutschland hat aktuell kein Profiklub eine derartige Durchlässigkeit vom Nachwuchsbereich zu den Profis“, sagt er.



Schwere Vorwürfe gegen Becker

Den Vorfall mit dem „kicker“-Bericht schildert er wie folgt: „Im Zuge einer Sitzung im Nachwuchsbereich habe ich lediglich darauf hingewiesen, dass im ’kicker’ eine spannende Serie zur Nachwuchsarbeit in Deutschland veröffentlicht wurde. Dies war keineswegs ein Bestandteil meiner Strategie, sondern ein Gedanke zur Anregung.“

Das sagt Campus-Retter Alexander Otto

Alexander Otto rettet den Campus mit einer Spende in Höhe von zehn Millionen Euro. WITTERS Foto:

Alexander Otto verfolgt die Entwicklung im Campus mit Argusaugen. Im Januar 2015 hatte der Mäzen das gesamte Projekt mit einer Zehn-Millionen-Euro-Spende gerettet. Der MOPO sagt der Unternehmer: „Man benötigt vor allem im Nachwuchsbereich Menschen, die langfristig denken, die mit dem Herz bei der Sache sind und vielleicht auch manchmal bereit sind, Unangenehmes auszusprechen. In dieser Hinsicht hinterlässt Bernhard Peters große Fußstapfen. Jetzt ist es eine besondere Aufgabe für den Vorstand, diese Lücke adäquat zu schließen. Aber hier sind Vorstand und sportliche Leitung auf einem sehr guten und richtigen Weg, wie die jüngsten Verstärkungen zeigen.“



Wie Mutzel dem Nachwuchs helfen soll

Sportdirektor Michael Mutzel soll für mehr Kompetenz sorgen. Er soll sich vor allem um die Sichtung internationaler Talente kümmern. An der Doppelspitze im Campus von Sebastian Harms (Sportlicher Leiter) sowie Sven Marr (Administrativer Leiter) wird sich nichts ändern. Der operative Bereich bleibt unangetastet.

Otto mahnt: „Wenn sich der HSV sportlich nach vorne arbeiten will, benötigt man einen starken Nachwuchsbereich. Den sportlichen Erfolg über Spielertransfers zu realisieren, ist wahnsinnig kostspielig und hat in der Vergangenheit zu einer für den Klub nicht haltbaren Position geführt. Der Nachwuchsbereich ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft – und gerade deshalb eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.“

„Hamburg – meine Pille“: Die Highlights aus der Regional- und Oberliga in Zusammenarbeit mit „Sporttotal.TV“