Premiere im Volkspark: So läuft die neue HSV-Stadionshow

Rund 40 000 Fans werden zum Saisonstart des HSV gegen Darmstadt in den Volkspark pilgern. Und sie sind gespannt: Nachdem wochenlang diskutiert wurde, was sich hinter dem Vorhang befinden soll, feiert die neue Stadionshow ihre Premiere. Was haben die Fans zu erwarten?

Ob Lotto King Karl den Weg in den Volkspark antreten wird, ist noch offen. Zuletzt tendierte der frühere Stadionsprecher dazu, dem Heimauftakt fernzubleiben – um es seinen Nachfolgern nicht unnötig schwer zu machen. Sein langjähriger Kollege Dirk Böge von Medienpartner NDR 2 aber ist weiterhin auf dem Rasen dabei. Mit neuem Partner: Philipp Langer (sonst Stellvertretender HSV-Pressesprecher), der vor Wochenfrist beim Test-2:2 gegen Anderlecht noch allein moderierte und überzeugte, wechselt nun an Spieltagen vom Schreibtisch auf den Rasen.

Philipp Langer führte bei der HSV-Partie gegen Anderlecht durch die Stadionshow. WITTERS Foto:

Einen Ersatzsong gibt es nicht

Ab 12.30 Uhr, eine Stunde vorm Anpfiff, beginnt die Show. Die größte Änderung: Lottos Hymne „Hamburg, meine Perle“, die 15 Jahre lang nicht wegzudenken war, wurde gestrichen. Einen Ersatzsong gibt es nicht. Stattdessen rückt das „Abschlach!“-Lied „Mein Hamburg lieb ich sehr“ näher an den Anpfiff heran. Das Einlaufen wird weiterhin vom Song „HSV forever and ever“ begleitet. Die Mannschaftsaufstellungen wird Böge vorher verlesen – das war zuvor Lotto King Karls Aufgabe.

Ansonsten setzt der HSV vor allem auf einen größeren Hamburg- und HSV-Bezug. Auf den Videowänden sollen verstärkt die Vereinsfarben zur Geltung kommen. Das neue Motto: mehr HSV, weniger Nebensächliches.