Unglaublich! Ex-HSV-Star Paolo Guerrero spielt immer noch – mit 42 Jahren

Paolo Guerrero hat immer noch nicht genug. Mit 42 Jahren befinden sich die meisten Fußball-Profis längst im Ruhestand – das aber gilt nicht für den früheren HSV-Star. Der Stürmer kam einst als junges Talent vom FC Bayern München in den Volkspark und stieg dort zu einem gefeierten Bundesliga-Torjäger der 2000er-Jahre auf. Das ist nun genau 20 Jahre her. Doch seine aktive Karriere hat Guerrero noch immer nicht beendet – ganz im Gegenteil. In seiner Heimat in Peru schießt er nach wie vor ein Tor nach dem anderen und wird von den Fans wie ein echter Volksheld gefeiert. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Er ist jetzt wieder genau an dem Ort, an dem er einst als José Paolo Guerrero Gonzales angefangen hat: in Peru, in seiner Heimat, genauer gesagt in der Hauptstadt Lima. Dort wächst der spätere Bundesliga-Star quasi auf dem Fußballplatz auf, spielt schon im Alter von acht Jahren in der Nachwuchsabteilung des Erstligisten Club Alianza Lima. 22 Jahre später kehrt Guerrero zu genau diesem Verein zurück. Und dazwischen liegen zwei sehr bewegte und ereignisreiche Jahrzehnte.

FC Bayern München entdeckt Paolo Guerrero in Peru

Ein Scout des FC Bayern München ist es, der den Stürmer in Peru entdeckt und nach Deutschland holt. 2002, als Guerrero volljährig wird, unterschreibt er zunächst einen Vertrag bei den Amateuren des Rekordmeisters und spielt zwei Jahre lang ausschließlich für die Reserve in der Regionalliga. Gelegentlich aber darf er bei den Profis vorbeischauen. So wie im Dezember 2003, als er unter Trainer Ottmar Hitzfeld sein Profi-Debüt im DFB-Pokal feiert – gegen den HSV.

Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld (l.) gibt Guerrero eine Chance bei den Profis. imago/WEREK Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld (l.) gibt Guerrero eine Chance bei den Profis.

Hitzfeld wird schnell klar, dass er Guerrero im Bundesliga-Team haben möchte. Ab der Saison 2004/05 gehört der Peruaner zum festen Kader der Profis und beeindruckt direkt mit fünf Toren in seinen ersten sechs (kurzen) Joker-Einsätzen. Spätestens jetzt hat er sich in München und auch bei anderen Klubs in der Bundesliga voll in den Fokus gespielt. Die Belohnung: Auch in der Folge-Saison ist Guerrero der Edel-Joker, der immer wieder in der Schlussphase ins Spiel kommen und Partien entscheiden darf. Ganz egal, ob in der Bundesliga oder auch in der Champions League. Mit den Bayern holt er in diesen beiden Jahren das Double, wird also zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger.

Beim HSV wird Guerrero schnell zum Fan-Liebling

Etwas mehr als 2,5 Millionen Euro legt der HSV den Münchnern im Sommer 2006 auf den Tisch – und holt Guerrero nach Hamburg. Dort bekommt er spätestens ab seiner zweiten Saison nun auch einen echten Stammplatz. Der Angreifer trägt mit seinen Toren wesentlich dazu bei, dass sich der HSV in dieser Zeit jedes Jahr für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Vor allem in den Jahren 2007/08 und 2008/09, in denen er jeweils 14 Tore erzielt, avanciert Guerrero zunehmend zum Publikumsliebling im Volkspark.

So kennen und lieben ihn die Fans: Guerrero bejubelt eines seiner vielen Tore für den HSV in der Bundesliga. WITTERS So kennen und lieben ihn die Fans: Guerrero bejubelt eines seiner vielen Tore für den HSV in der Bundesliga.

Doch der „Krieger“, wie er in Anlehnung an seinen Namen genannt wird, erlebt im Laufe seiner HSV-Zeit immer mehr Rückschläge. Im August 2009 gerät das Flugzeug der Mannschaft auf einem Rückflug von der Europa-League-Qualifikation aus Frankreich in Turbulenzen und muss in Paris wegen Hydraulikproblemen notlanden. Für Guerrero, der seit Jahren an Flugangst leidet, ein Horror-Szenario. Seine Angst verstärkt sich massiv, und als er sich in der Länderspielpause einen Monat später einen Kreuzbandriss zuzieht, verpasst er mehrere Rückflüge aus Peru nach Hamburg. Wegen der Verletzung absolviert er zudem mehr als ein halbes Jahr keine Partie mehr.

Skandale sorgen abseits des Platzes für Schlagzeilen

Und auch bei seinem Comeback endet die Unruhe nicht. Im ersten Heimspiel nach der Genesung – einem 0:0 gegen Hannover im April 2010 – gerät Guerrero mit den HSV-Fans aneinander. Diese kritisieren und beleidigen den Mittelstürmer wegen seiner schwachen Leistung, woraufhin er eine gefüllte Trinkflasche auf die Tribüne schleudert und einen Anhänger am Kopf trifft. Für den Ausraster verhängt das DFB-Sportgericht eine Sperre für die restlichen fünf Bundesliga-Spiele der Saison sowie eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro. Darüber hinaus muss Guerrero außerdem eine damalige Rekordstrafe zwischen 50.000 und 100.000 Euro an den HSV bezahlen. Der Verein verlängert trotzdem fast zeitgleich den auslaufenden Vertrag.

„Ich spiele bei einem tollen, großen Verein und fühle mich unglaublich wohl in dieser Stadt. Hamburg ist nach Lima längst zu meiner zweiten Heimat geworden.“ Guerrero im Frühjahr 2012 über seine HSV-Zeit

Doch auch in der Folge kann der gefeierte Angreifer nicht mehr an die Leistung aus seiner Anfangszeit beim HSV anknüpfen. Kleinere Verletzungen bremsen ihn auf dem Platz ebenso aus wie ein weiterer Aussetzer im März 2012. Im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (0:4) grätscht Guerrero den damaligen VfB-Torhüter Sven Ulreich an der Eckfahne von hinten um und wird wegen groben Foulspiels für acht Spiele gesperrt.

Für dieses Foul gegen Stuttgarts Torhüter Sven Ulreich wird Guerrero acht Spiele gesperrt. imago/Sportfoto Rudel Für dieses Foul gegen Stuttgarts Torhüter Sven Ulreich wird Guerrero acht Spiele gesperrt.

Im Saisonfinale bestreitet er schließlich sein letztes Spiel für den HSV. Denn: Nach acht Jahren in Deutschland zieht es den Peruaner zurück nach Südamerika. Zunächst spielt er mehrere Jahre bei Corinthians Paulista in São Paulo (2012 bis 2015), anschließend bei Flamengo Rio de Janeiro (2015 bis 2018) und später beim SC Internacional in Porto Alegre (2018 bis 2021). Bei allen drei Klubs in Brasilien bleibt Guerrero jeweils drei Jahre lang. Bei seinem Abgang kassiert der HSV knapp 3,5 Millionen Euro für ihn.

Nach dem HSV-Abgang gibt es Ärger wegen Dopings

Allerdings ruhen die Schlagzeilen auch während seiner Zeit in Brasilien nicht. Bei einem WM-Qualifikationsspiel mit Peru im Herbst 2017 stellt die Anti-Doping-Agentur der FIFA Unregelmäßigkeiten in der Probe von Guerrero fest. Man vermutet die Einnahme von Koka-Tee und sperrt ihn zunächst für 30 Tage, dann sogar für ein ganzes Jahr. Der Fall landet im Mai 2018 vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, der die Strafe gar auf 14 Monate erhöht. Weil Guerrero aber vor dem Schweizer Bundesgericht eine Aussetzung der Sperre bis zur finalen Entscheidung erwirken kann, darf er zwischendurch mit Peru an der WM 2018 – seiner einzigen Weltmeisterschaft – teilnehmen. Erst im April 2019 hat er seine Sperre vollständig abgesessen.

„Es wird bei dieser Entscheidung den diversen Nachteilen Rechnung getragen, die der bereits 34 Jahre alte Fußballspieler erleiden würde, wenn er nicht an einer Veranstaltung teilnehmen könnte, welche die Krönung seiner Fußballerkarriere darstellen wird.“ Begründung des Schweizer Bundesgerichts zur Aussetzung der Sperre von Guerrero

An seinem Kultstatus in der Heimat ändern auch diese Störgeräusche nichts. Guerrero wird in Peru wie ein Volksheld verehrt. Mit 129 Länderspielen zählt er zu den Rekord-Nationalspielern und ist mit 41 Toren zudem alleiniger Rekordtorschütze des Landes. Nach kurzen Abstechern beim Racing Club de Avellaneda (Argentinien) und LDU Quito (Ecuador) kehrt der Angreifer im Februar 2024 nach Peru zurück. Zunächst spielt er noch ein halbes Jahr bei Universidad César Vallejo, ehe er sich im Sommer 2024 wieder seinem Heimatverein Club Alianza Lima anschließt.

Guerrero wird bei Alianza Lima in Peru als Held verehrt

Auch nach mehr als 850 (!) Spielen als Profi hat Guerrero dort noch nicht genug. Bei Alianza Lima ist der mittlerweile 42-Jährige nicht nur der mit Abstand älteste Spieler, sondern auch Kapitän. Und er trifft nach wie vor wie in alten Zeiten. In der vergangenen Saison etwa schoss er den Klub mit sieben Toren in 13 Spielen zur Vize-Meisterschaft in Peru. Und auch in der laufenden Saison hat Guerrero, der zuletzt mit leichten muskulären Problemen kämpfte, schon vier Tore beigesteuert.

Die Frisur hat sich verändert: Kapitän Guerrero bei einem Spiel für Alianza Lima in Peru im Februar 2026. IMAGO/Latin Sport Images Die Frisur hat sich verändert: Kapitän Guerrero bei einem Spiel für Alianza Lima in Peru im Februar 2026.

2026 aber soll wohl endgültig Schluss sein für den „Krieger“. Das jedenfalls hat er vor Saisonbeginn im Winter angekündigt. Sein Vertrag, der noch bis Jahresende läuft, sei sein letzter. „2026 ist definitiv mein letztes Jahr als Fußballer. Diese Entscheidung habe ich mit meiner Familie bereits getroffen. Ich hoffe, dass ich mein letztes Jahr spielen und meine Karriere positiv beenden kann“, hat der dreifache Vater Guerrero im Dezember der peruanischen Rundfunkanstalt RPP gesagt. Am 1. Januar feiert er seinen 43. Geburtstag. Womöglich wird es dann tatsächlich sein erster als Fußball-Rentner sein.