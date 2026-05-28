Eric Maxim Choupo-Moting: Dieser Hamburger Jung hat (fast) alles gewonnen

Mehrfacher Deutscher Meister, mehrfacher Französischer Meister, Französischer Pokalsieger, Superpokalsieger, Ligapokalsieger, UI-Cup-Gewinner, FIFA-Klub-Weltmeister. Und das ist nur eine Auswahl der Titel, die Eric Maxim Choupo-Moting im Laufe seiner Karriere gewonnen hat. Der gebürtige Hamburger, der seine Jugend bei Teutonia 05, Altona 93, dem FC St. Pauli und dem HSV verbracht hat, wurde im Volkspark zum Profi – und danach beim FC Bayern und Paris Saint-Germain zum Superstar. Und das, obwohl der Wechsel des Torjägers anfangs noch an einem kaputten Faxgerät gescheitert war. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

13 scheint eine sehr schicksalhafte Zahl zu sein für Eric Maxim Choupo-Moting. In der Nationalmannschaft des Kamerun trägt er diese Rückennummer ebenso wie zuletzt beim FC Bayern München und jetzt auch bei den New York Red Bulls. Stolze 13 Profi-Titel befinden sich mittlerweile in seinem Trophäenschrank – plus eine individuelle Auszeichnung und weitere aus dem Nachwuchs. Und 13 Minuten waren es auch, mit denen der HSV und Choupo-Moting im Jahr 2011 für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt haben.

Choupo-Moting holt in der E-Jugend den ersten Titel

Zunächst aber startet die Karriere des jungen Hamburgers ohne Hindernisse. Ganz im Gegenteil: Er ist zwölf Jahre alt, als er mit dem Titelsammeln beginnt. Nach seinem Wechsel von Teutonia 05 zu Altona 93 gewinnt Choupo-Moting bereits in der E-Jugend den Hamburger Pokal. Sein Talent, an dem er in Käfig-Plätzen in Ottensen feilt, bleibt dabei auch den großen Klubs aus Hamburg nicht verborgen – im Alter von 14 Jahren wechselt er zum FC St. Pauli und ein Jahr später zum HSV. Und im Volkspark reift Choupo-Moting endgültig zum Profi heran.

Kurz nach seinem 18. Geburtstag unterschreibt Choupo-Moting beim HSV seinen ersten Profivertrag. WITTERS Kurz nach seinem 18. Geburtstag unterschreibt Choupo-Moting beim HSV seinen ersten Profivertrag.

Schon vor der Volljährigkeit bestreitet der Stürmer erste Partien für die Amateure in der Regionalliga, kurz nach seinem 18. Geburtstag dann erhält er einen Profivertrag beim HSV. In seinem ersten Spiel im UI-Cup gegen Dacia Chisinau (4:0) steuert er sogar direkt eine Torvorlage bei. Und in seinem zweiten Spiel, einem 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel, erzielt Choupo-Moting schließlich nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung direkt sein erstes Profi-Tor. Ein Traum-Einstand für das junge Talent, das prompt auch in der Bundesliga immer wieder mit Kurzeinsätzen belohnt wird – und mit der renommierten Fritz-Walter-Medaille in Silber.

Beim HSV gelingt noch nicht so recht der Durchbruch

So richtig will dem Deutsch-Kameruner, der in Altona gerade sein Abitur macht und dabei seine spätere Ehefrau Nevin Darko kennenlernt, der Durchbruch aber nicht gelingen. Also verleiht ihn der HSV 2009 zum 1. FC Nürnberg, wo er zum Stammspieler wird und sechs Treffer erzielt – unter anderem in der Relegation gegen den FC Augsburg. Nicht nur deshalb hat Choupo-Moting entscheidenden Anteil daran, dass der „Club“ den Abstieg gerade noch so verhindern kann.

2010 spielt Choupo-Moting (l./hier im Gruppenspiel gegen Japan) seine erste von drei WMs mit Kamerun. WITTERS 2010 spielt Choupo-Moting (l./hier im Gruppenspiel gegen Japan) seine erste von drei WMs mit Kamerun.

Zu dieser Zeit durchläuft er auch alle deutschen Junioren-Nationalmannschaften, größtenteils mit HSV-Legende Horst Hrubesch als Trainer. Schließlich ist auch Choupo-Moting ein echter Hamburger, aus Ottensen, genau wie seine Mutter. Papa Just Moting – Amateur-Schiedsrichter in Hamburg und später auch Berater des Sohnes – stammt allerdings aus dem Kamerun. Und weil Choupo-Moting nach seiner starken Leih-Saison in Nürnberg die Möglichkeit bekommt, mit den Afrikanern an der WM 2010 in Südafrika teilzunehmen, entscheidet er sich für die kamerunische Nationalmannschaft.

„Für mich war die Verlockung einfach zu groß, schon jetzt eine WM mit Superstars wie Samuel Eto’o zu spielen.“ Choupo-Moting 2010 im „Abendblatt“ über seine WM-Nominierung

Mit viel Spielpraxis, gestärktem Selbstbewusstsein und seiner ersten Weltmeisterschaft kehrt Choupo-Moting nach Hamburg zurück – und soll erneut verliehen werden. Eigentlich. Doch eine der berühmtesten Transfer-Pannen der Bundesliga-Geschichte verhindert das.

Faxgerät verhindert HSV-Wechsel von Choupo-Moting

Am Deadline Day, dem letzten möglichen Tag für Transfers, schließt das Wechsel-Fenster in der Regel um 18 Uhr. Das bedeutet, dass ein Transfer bis spätestens 18 Uhr endgültig abgeschlossen sein muss. Das gilt auch im Januar 2011. Der HSV ist sich bereits mit dem 1. FC Köln einig, dass Choupo-Moting für die Rückrunde verliehen werden soll. Es fehlen einzig noch die Papiere, die kurz vor 18 Uhr per Fax in Köln eingehen – jedoch unvollständig. Ausgerechnet die letzte Seite mit der Unterschrift fehlt. Der HSV macht später ein kaputtes Faxgerät dafür verantwortlich, dass der Vertrag nicht vollständig übermittelt wird.

„Ich habe mit der DFL gesprochen – keine Chance. Das Schicksal wollte es so. Maxim muss beim HSV bleiben. Das Leben geht weiter.“ Papa Just Moting 2011 über den geplatzten Wechsel seines Sohnes vom HSV nach Köln

Je nach Darstellung erreichen die DFL die vollständigen Vertragsunterlagen erst um 18.13 Uhr oder um 18.14 Uhr – in jedem Fall zu spät. Einen Einspruch der Kölner weist die Liga zurück, Choupo-Moting muss in Hamburg bleiben. Weil er beim HSV für die Rückrunde aber nicht mehr eingeplant ist, muss er die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga-Mannschaft verbringen und verlässt den Verein im Sommer schließlich ablösefrei. Und zunächst auch ohne Perspektive.

Über Mainz und Schalke gelingt der Sprung nach Europa

Die findet „Choupo“, wie er von den Fans gerufen wird, dann beim 1. FSV Mainz 05. Bei den Rheinländern gelingen dem Angreifer zwischen 2011 und 2014 drei sehr erfolgreiche Jahre (22 Tore in 81 Spielen), in denen er erstmals Vater wird und sportlich nur von Verletzungen gestoppt werden kann. Gleiches gilt für seine Zeit beim FC Schalke 04, wo er anschließend ebenfalls drei Jahre lang zum Stamm-Kader gehört und wiederum 22 Treffer (diesmal in 106 Spielen) bejubelt – darunter auch in der Champions League und der Europa League. Entsprechend weckt Choupo-Moting im Sommer 2017, als sein Vertrag in Gelsenkirchen ausläuft, nun auch internationales Interesse über die Bundesliga hinaus.

In Mainz und spätestens auf Schalke schießt sich Choupo-Moting in den Fokus internationaler Top-Klubs. WITTERS In Mainz und spätestens auf Schalke schießt sich Choupo-Moting in den Fokus internationaler Top-Klubs.

Die Wahl fällt schließlich auf die Premier League und auf Stoke City. Dort ist Choupo-Moting unumstrittener Stammspieler, kann den Abstieg aber nicht verhindern und verlässt den Verein schon nach einem Jahr wieder. Thomas Tuchel, der den Stürmer noch aus Mainz kennt, holt ihn überraschend zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain – und dort steigt Choupo-Moting endgültig zum internationalen Titelsammler auf. Mit PSG wird er 2019 und 2020 Französischer Meister, holt außerdem den Französischen Pokal und den Ligapokal. Der Preis dafür ist Spielzeit – denn hinter Superstars wie Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Ángel Di María, Edinson Cavani und Julian Draxler ist Choupo-Moting oft nur noch Ersatz.

Die Titel-Sammlung von Eric Maxim Choupo-Moting

Mit dem FC Bayern gewinnt Choupo-Moting dreimal in Folge die Deutsche Meisterschaft. imago/Sven Simon Mit dem FC Bayern gewinnt Choupo-Moting dreimal in Folge die Deutsche Meisterschaft.

Jahr Verein Titel 2007 HSV Fritz-Walter-Medaille in Silber 2008 HSV UI-Cup 2019 Paris Saint-Germain Französische Meisterschaft (1) 2020 Paris Saint-Germain Französische Meisterschaft (2) 2020 Paris Saint-Germain Französischer Pokal 2020 Paris Saint-Germain Französischer Ligapokal 2020 FC Bayern München DFL-Supercup (1) 2020 FC Bayern München UEFA Super Cup 2021 FC Bayern München FIFA-Klubweltmeisterschaft 2021 FC Bayern München Deutsche Meisterschaft (1) 2021 FC Bayern München DFL-Supercup (2) 2022 FC Bayern München Deutsche Meisterschaft (2) 2022 FC Bayern München DFL-Supercup (3) 2023 FC Bayern München Deutsche Meisterschaft (3)

Das ändert sich auch nicht, als er Paris verlässt und sich dem FC Bayern München anschließt. Beim deutschen Rekordmeister spielt Choupo-Moting eine ganz ähnliche Rolle: Er holt Titel um Titel, aber nur als Reservist hinter Robert Lewandowski. Drei Deutsche Meisterschaften, drei Supercup-Siege, ein UEFA-Superpokal und die Klub-WM gewinnt Choupo-Moting in seinen vier Jahren bei den Bayern, in denen er zum Ende hin – nachdem Lewandowski den Verein verlassen hat – auch immer mehr Einsatzzeiten bekommt. Bei seinem Abgang 2024 hat er immerhin 38 Tore in 122 Spielen vorzuweisen.

Karriereende in den USA statt bei HSV oder St. Pauli

Weil Choupo-Moting nun schon 35 Jahre alt ist, spekulieren viele über ein Karriereende. Sogar eine Rückkehr nach Hamburg zum FC St. Pauli ist zwischenzeitlich ein Thema. „Vielleicht spiele ich nochmal beim FC St. Pauli oder dem HSV“, sagt er damals bei „11 Freunde“. Stattdessen aber wechselt der Angreifer in die USA zu Red Bull New York, wo er seine Karriere an der Seite anderer Alt-Stars wie Emil Forsberg oder Alexander Hack ausklingen lässt. Und das Toreschießen hat Choupo-Moting auch im Alter von mittlerweile 37 nicht verlernt: In seiner Debüt-Saison erzielt er 18 Tore in 33 Partien.

Auch für die New York Red Bulls in der MLS knipst Choupo-Moting fleißig weiter. IMAGO/ZUMA Press Wire Auch für die New York Red Bulls in der MLS knipst Choupo-Moting fleißig weiter.

In New York ist der gebürtige Hamburger nun wieder unumstrittener Stammspieler. Und doch sitzt ihm auch hier ein Superstar vor der Nase – und zwar Lionel Messi in der Torjägerliste. Das dürfte Choupo-Moting aber kaum stören. Nachdem er mit Kamerun die Qualifikation für die WM 2026 verpasst hat und damit nicht seine vierte Weltmeisterschaft spielen wird, lässt er seine Karriere jetzt in den USA auslaufen. Eine große Laufbahn, die auf einem kleinen Käfigplatz in Hamburg-Altona begann.