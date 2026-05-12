Rekordspieler Dennis Diekmeier: Ex-HSV-Star kämpft für seine kranke Tochter

294. Diese Zahl ist untrennbar mit Dennis Diekmeier verbunden – und wird es vermutlich noch sehr lange bleiben. Unglaubliche 294 Profi-Spiele musste der frühere HSV-Star warten, bis er sein erstes Tor erzielte. Bis heute ist das unangefochtener Rekord in Deutschland. Doch Diekmeier, der über diese Statistik schmunzeln kann, ist weit mehr als nur der torlose Ex-Profi. Er ist Europameister, Pokalsieger und langjährige Säule in der HSV-Abwehr. Und auch privat ist er ein riesengroßer Kämpfer – für Tochter Delani. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Zum HSV will Diekmeier schon als Kind. Obwohl er in der Nähe von Bremen aufwächst, ist der kleine Junge früh ein glühender HSV-Fan – und besucht statt Werder lieber die Spiele im Volksparkstadion. Umso schöner ist es für den Abwehrspieler, dass er später zwischen 2010 und 2018 acht Jahre lang zu den wichtigsten Stammspielern bei den HSV-Profis gehört.

In Bremen wird Stürmer Diekmeier zum Abwehrspieler

Zunächst aber geht Diekmeier natürlich den Weg über den Nachwuchs von Werder. Über den TSV Bierden und den TSV Verden gelangt er als 14-Jähriger nach Bremen, wird dort vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult und schafft den Sprung zu den Herren. Zwar trainiert der Rechtsverteidiger auch bei den Profis mit, kommt in der Bundesliga aber nie zum Einsatz und spielt überwiegend in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga. Dafür wird er zeitgleich mit der deutschen U19-Nationalmannschaft, die damals HSV-Legende Horst Hrubesch trainiert, 2008 Europameister und erhält die Fritz-Walter-Medaille in Gold.

Mit der deutschen U19-Nationalmannschaft wird Diekmeier 2008 Europameister. IMAGO/Andy Bünning Mit der deutschen U19-Nationalmannschaft wird Diekmeier 2008 Europameister.

Also entscheidet sich Diekmeier im Winter 2009 für einen Wechsel nach Nürnberg in die 2. Liga, wo er sich mehr Einsatzzeiten erhofft. Und dieser Wunsch erfüllt sich: Mit ihm verliert der „Club“ in der Rückrunde nur noch zwei Spiele und schafft sensationell den Aufstieg in die Bundesliga. Auch dort etabliert sich Diekmeier als Stammspieler und wird nur einmal ausgebremst – von einem Allergie-Schock im Abschlusstraining, als Rasenschimmel bei ihm plötzliche Atemnot auslöst und er von einem Notarzt behandelt werden muss.

Beim HSV etabliert er sich als wichtiger Stammspieler

Mehrere Bundesliga-Vereine bekunden in der Folge ihr Interesse an dem Verteidiger. Doch als der HSV anklopft, ist für Diekmeier klar, dass er im Sommer 2010 im Alter von 20 Jahren nach Hamburg wechseln möchte. Wegen einer komplizierten Fersen-Verletzung aus der Vorbereitung kommt der 27-fache Junioren-Nationalspieler erst gegen Ende der Saison zu seinem Debüt für den HSV, etabliert sich dann aber schnell als Stammspieler. Und das bleibt Diekmeier auch über viele Jahre.

In seinen acht HSV-Jahren hat Diekmeier (r.) oft Grund zum Jubeln – allerdings über die Tore der Teamkollegen (hier Heung Min Son). WITTERS In seinen acht HSV-Jahren hat Diekmeier (r.) oft Grund zum Jubeln – allerdings über die Tore der Teamkollegen (hier Heung Min Son).

Stolze 184 Pflichtspiele bestreitet er als rechter Verteidiger in der Bundesliga und im DFB-Pokal, rettet sich mit dem HSV zweimal in der Relegation vor dem Abstieg und bewährt sich als Leader auf dem Platz. Nur ein Makel hat Diekmeier: Er schießt einfach kein Tor. Am 25. August 2017, als er auch beim 3:1-Sieg des HSV in Köln nicht trifft, stellt er einen neuen Rekord auf – 183 Bundesliga-Spiele ohne Tor. Bis zum Ende der Saison steigt die Marke auf 203. Kein Feldspieler vor oder nach ihm hat je mehr Bundesliga-Partien bestritten, ohne dabei auch nur einen einzigen Treffer zu erzielen.

„Ich bekomme den Ball auf der Außenbahn, dringe von außen in den Strafraum ein, volles Tempo, Doppelpass mit unserem Stürmer. Und dann schlenze ich den Ball ins lange Eck. Das wäre doch hübsch, oder?“ Ex-HSV-Profi Diekmeier im August 2017 über die Vorstellung seines ersten Bundesliga-Tors

Nach dem Abstieg des HSV in die 2. Liga verlängert Diekmeier 2018 seinen auslaufenden Vertrag in Hamburg nicht mehr. Stattdessen bleibt er ein halbes Jahr vereinslos, ehe er sich zur Rückrunde dem Zweitliga-Konkurrenten SV Sandhausen anschließt und dort zum Führungsspieler wird. Sein Debüt feiert er ausgerechnet gegen den HSV. Als Kapitän gelingt es Diekmeier schließlich, den Abstieg in die 3. Liga abzuwenden – und in der darauffolgenden Saison passiert dann das Historische: ein Tor.

Nach 294 Spielen erzielt Diekmeier endlich sein Tor

Es ist ein Eckball, eine unübersichtliche Situation im gegnerischen Strafraum. Und dann ein Abstauber-Kopfball von Diekmeier. Am 26. Mai 2020, im Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden, seinem 294. Spiel als Profi, darf er endlich ein Tor bejubeln. Es ist der 1:0-Siegtreffer für den SVS. Und Diekmeier nimmt es anschließend mit Humor: „Endlich hat ein Trainer gemerkt, dass ich bei der Ecke nach vorne gehöre. Sonst musste ich ja immer hinten absichern, deshalb konnte ich nie ein Tor machen. Ich bin natürlich sehr glücklich. Endlich ist der Fluch vorbei.“

Alle freuen sich mit ihm. Ehefrau Dana veröffentlicht bei Instagram ein Video, wie der gemeinsame Sohn auf dem heimischen Sofa vor Freude über das Premieren-Tor wild hüpft. Und der HSV schreibt mit einem Augenzwinkern bei X (ehemals Twitter): „Das hatte sich schon lange abgezeichnet.“ Ausgerechnet am letzten Spieltag der Saison 2019/20 legt Diekmeier dann im Volksparkstadion sein zweites Tor nach – beim 5:1-Sieg des SV Sandhausen, der den HSV den Aufstieg kostet.

Ausgerechnet im entscheidenden Saisonspiel gegen den HSV trifft der ewig torlose Diekmeier. WITTERS Ausgerechnet im entscheidenden Saisonspiel gegen den HSV trifft der ewig torlose Diekmeier.

Diekmeier bleibt Sandhausen auch nach dem Abstieg drei Jahre später treu, bestreitet mit dem SVS noch ein Jahr in der 3. Liga und beendet im Sommer 2024 – mit dem Gewinn des badischen Landespokals – schließlich seine aktive Karriere. Stattdessen wechselt der Ex-Profi auf die Trainerbank und coacht das Team seither als Co-Trainer. Doch schon Anfang des Jahres 2025 muss er seine Prioritäten ändern und das Traineramt ruhen lassen. Denn es gibt fortan Wichtigeres für Diekmeier.

Diekmeier kämpft mit Tochter Delani gegen den Krebs

Tochter Delani, das älteste von vier Kindern des Ex-HSV-Stars und seiner Frau Dana, erkrankt im Alter von 14 Jahren an einem bösartigen Nieren-Tumor. Kurze Zeit später streut dieser „sehr seltene und aggressive Krebs“ in die Lunge. In zahlreichen Operationen versuchen die Ärzte, der in Hamburg geborenen Jugendlichen das Leben zu retten. Mitte des Jahres prognostizierten sie Delani nur noch wenige Monate, immer wieder muss sie auf die Intensivstation. Doch sie ist bis heute am Leben.

„Das alles einzuordnen, ist nicht leicht. Wir halten zusammen, und auch unsere Freunde und Familie stützen uns enorm. Der Zusammenhalt ist riesig, und wir glauben alle fest an ein Wunder. Delani ist eine unglaubliche Kämpferin und ich habe größten Respekt, wie meine Kleine mit der ganzen Situation umgeht.“ Diekmeier im Sommer 2025 bei Sport1 über die Krebserkrankung seiner Tochter Delani

Die Familie nutzt die Öffentlichkeit immer wieder, um Aufmerksamkeit auf das Thema Krebs und Vorsorge zu lenken. So spielt unter anderem auch der HSV im November in der Bundesliga mit einem Sondertrikot, auf dem Hauptsponsor HanseMerkur die Brust-Werbung für die Selbsthilfe-Initiative „yeswecan!cer“ freimacht. Die Trikots werden anschließend für Spenden an die Krebsforschung versteigert. Am 18. Dezember 2025 feiert Delani ihren 15. Geburtstag – und Papa Dennis postet sehr bewegende Worte bei Instagram.

Ende April 2026 geben Dennis und Dana ihre Trennung nach 16 Jahren Ehe bekannt. Die herausfordernde Zeit der Familie wird dadurch nicht leichter. Doch was die Familie Diekmeier in diesen Wochen und Monaten beweist, ist, dass der Papa eben nicht nur auf dem Platz ein Kämpfer gewesen ist – sondern nun auch privat. Gemeinsam mit seiner Tochter.