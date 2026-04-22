Amadou Onana: Das Juwel, das dem HSV noch heute Millionen einbringt

Als Amadou Onana im Januar 2020 mit gerade mal 18 Jahren seinen ersten Profivertrag beim HSV unterschrieb, hätte wohl kaum einer ahnen können, wie steil sich seine Karriere einmal entwickeln würde. Das belgische Talent, das von der TSG Hoffenheim nach Hamburg wechselte, nutzte den HSV als Sprungbrett in den internationalen Spitzenfußball. Plötzlich spielte Onana auf Weltklasse-Niveau in der Champions League und in der Premier League. Und dass auch sein Marktwert immer weiter in die Höhe schießt, sorgt für große Freude im Volkspark – denn bis heute verdient der HSV kräftig mit an Onana. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Allein der Name ist schon etwas Besonderes. Amadou Zeund Georges Ba Mvom Onana, meist nur mit seinem ersten Vornamen Amadou gerufen, muss als Kind zwischen zwei Welten pendeln. Abwechselnd lebt er bei seiner Mutter in Dakar (Senegal) und bei seinem Vater in Brüssel (Belgien). In beiden Ländern spielt er gerne und viel Fußball, in Europa anfangs sogar beim RSC Anderlecht, so richtig konsequent bleibt der kleine Onana aber nicht dabei. Vielleicht auch, weil der 1,94 Meter große Junge parallel noch Basketball spielt.

In Hoffenheim macht Onana auf sich aufmerksam

Beim Fußball ist Onana anfangs kein Angreifer, sondern Torhüter. Umgeschult wird er erst, als er seine beiden Heimatstädte verlässt und 2017 – im Alter von nur 16 Jahren – alleine nach Deutschland zieht. Die TSG Hoffenheim bietet dem talentierten Nachwuchsspieler die Möglichkeit für einen Platz im Internat, die er dankend annimmt. Drei Jahre lang kickt Onana in Sinsheim in der U17 und U19 in der Junioren-Bundesliga.

„In der U14 beim RSC Anderlecht hatten sich unsere beiden Keeper verletzt, sodass ich ins Tor gegangen bin. Dort habe ich sechs Spiele gemacht und war richtig gut. Doch dann habe ich kurz über­legt und mich gefragt: Hey, willst du wirklich Tor­wart werden? Und die Antwort war: Nein! Denn das war mir irgend­wie zu langweilig, ich musste zurück an den Ball. Dennoch wäre ich fast Torwart geworden – es hat nicht viel gefehlt.“ Onana in einem Vereinsinterview 2020 über seine Anfänge

Das Talent bleibt auch dem HSV nicht verborgen. Bereits in der Winterpause 2019/20 unterschreibt Onana seinen ersten Profivertrag in Hamburg, der ab der kommenden Saison gültig sein würde. Sein erstes Interview gibt er prompt auf Deutsch, die Sprache hat er in den vergangenen Jahren in Hoffenheim gelernt. Schließlich ist der Youngster nicht nur auf dem Platz begabt – er spricht neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Flämisch und Wolof (Muttersprache aus dem Senegal).

Im Nachwuchs der TSG Hoffenheim machte Onana erstmals auf sich aufmerksam – und wurde prompt vom HSV verpflichtet. IMAGO / Fotostand Im Nachwuchs der TSG Hoffenheim machte Onana erstmals auf sich aufmerksam – und wurde prompt vom HSV verpflichtet.

Auch fußballerisch begeistert Onana in Hamburg. Im August erzielt er direkt in seinem ersten Spiel – im DFB-Pokal in Dresden (1:4) – sein erstes Profi-Tor. Kurz nach seinem 19. Geburtstag etabliert sich der variabel einsetzbare Spieler dann im defensiven Mittelfeld des HSV. Er wird Stammspieler in der 2. Liga und absolviert insgesamt 26 Pflichtspiele für die Rothosen. Den Aufstieg in die Bundesliga verpasst der HSV allerdings auch mit Onana.

HSV verdient Millionen am Onana-Verkauf nach Lille

Schon während der Saison 2020/21 gibt es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des Nachwuchstalents. Onana zieht es nach Frankreich, zum Meister OSC Lille, in die Nähe der Heimat seiner Mutter. Obwohl der HSV ihn gerne gehalten hätte, einigt er sich mit den Franzosen auf einen Wechsel im Sommer – und erreicht damit sein Ziel mit Onana. Schließlich ist der Mittelfeldspieler ein Jahr zuvor ablösefrei nach Hamburg gekommen, wo er sich weiterentwickeln und dann möglicherweise teuer weiterverkauft werden sollte. Und genau so passiert es.

„Dass er nun die Chance bekommen hat, zu einem Champions-League-Teilnehmer zu wechseln, zeigt, dass sich junge Spieler hier in Hamburg entwickeln können. Selbstverständlich hätten wir ihn gerne weiter beim HSV behalten, aber in Anbetracht der aktuellen Situation ist es für alle Beteiligten eine Win-win-win-Situation.“ damaliger HSV-Sportvorstand Jonas Boldt zum Abgang von Onana

Der HSV erhält zunächst eine Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro. Ein stolzer Betrag für den gerade mal 19-Jährigen, der die Chance bekommt, sich beim französischen Meister und in der Champions League auf höchstem Niveau zu zeigen. Parallel dazu läuft Onana, der neben seiner fußballerischen Karriere auch Musik unter dem Künstlernamen „24 AM“ macht, bereits in der belgischen U21-Nationalmannschaft auf und wird erstmals für das A-Team nominiert. Sein Abgang vom HSV ist also gerade erst der Anfang seiner Karriere.

Für den HSV absolvierte Onana insgesamt 26 Spiele – und brachte den Hamburgern dann kräftig Geld. WITTERS Für den HSV absolvierte Onana insgesamt 26 Spiele – und brachte den Hamburgern dann kräftig Geld.

Auch in Lille spielt sich der Belgier in der Stammelf fest und fährt sogar mit dem Nationalteam zur WM 2022 nach Katar. Onana zeigt in der Champions League und der französischen Ligue 1 starke Leistungen und macht weitere internationale Top-Klubs auf sich aufmerksam. Insbesondere wird er intensiv von Mannschaften aus der englischen Premier League umworben.

Marktwert schießt beim Wechsel zu Everton in die Höhe

Nach nur einer Saison verlässt der einstige Hoffenheimer auch Lille und wechselt zum FC Everton – sehr zur Freude des HSV. Denn: Sein Marktwert ist zu diesem Zeitpunkt bereits kräftig in die Höhe geschossen. Everton bezahlt 35 Millionen Euro für Onana. Und im Volkspark verdient man kräftig mit, weil sich der HSV eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent des Gewinns gesichert hat. Zu den bisherigen sieben Millionen Euro Ablöse kommen ein Jahr später jetzt noch mal 5,6 Millionen Euro dazu. Ein willkommener Geldsegen für die Hamburger.

Bei der WM 2022 kam Onana (r./gegen Kanadas Alphonso Davies) für die belgische A-Nationalmannschaft zum Einsatz. WITTERS Bei der WM 2022 kam Onana (r./gegen Kanadas Alphonso Davies) für die belgische A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Und die Kurve von Onana zeigt auch danach weiterhin nur nach oben. In der Premier League schlägt er ebenfalls voll ein, spielt bei Everton jetzt variabel im defensiven oder zentralen Mittelfeld. Auch dank ihm kann der englische Millionen-Klub in den beiden folgenden Spielzeiten den Abstieg verhindern. Onana absolviert 72 Partien und lässt seinen Marktwert immer weiter steigen. Im Sommer 2024 überschreitet er die Grenze von 50 Millionen Euro.

Aston Villa beschert dem HSV erneut eine Nachzahlung

Genau auf diesem Peak schlägt erneut ein finanzkräftiger Klub zu. Aston Villa, das in der Premier League eher um die Meisterschaft als um den Abstieg spielt, sichert sich zur Saison 2024/25 die Dienste von Onana. Ablöse: 59,35 Millionen Euro. Und abermals Grund zur Freude für den HSV, denn auch Lille hat sich eine entsprechende Klausel in den Vertrag schreiben lassen. Die Franzosen erhalten von Everton eine Nachzahlung in Höhe von 20 Prozent des Transfergewinns – und müssen davon wiederum 20 Prozent an den HSV abgeben. Konkret bedeutet das, dass abermals eine knappe Million Euro nach Hamburg fließt.

Jahr Wechsel Ablösesumme HSV-Anteil 2021 HSV – OSC Lille 7,00 Mio. € 7,00 Mio. € 2022 OSC Lille – FC Everton 35,00 Mio. € 5,60 Mio. € 2024 FC Everton – Aston Villa 59,35 Mio. € 0,97 Mio. €

Insgesamt hat sich die Hamburger Ablösesumme für Onana mittlerweile auf 13,57 Millionen Euro erhöht. Und es muss noch nicht zwingend das Ende sein. Auch Everton hat mit Aston Villa schließlich eine solche Klausel vereinbart. Medienberichten zufolge soll sie bei zehn Prozent des Gewinns liegen. Soll heißen: Wechselt Onana zu einem neuen Klub, bekommt Everton eine Nachzahlung von zehn Prozent. Davon gehen 20 Prozent an Lille und wiederum 20 Prozent davon an den HSV. Über drei Zwischenstationen verdient der HSV also bis heute an seinem Juwel, das er damals ablösefrei aus Hoffenheim bekam. Ein sehr lukrativer Deal.

Onana spielt in der Premier League gegen Haaland & Co.

Bei Aston Villa betreibt Onana derzeit Eigenwerbung für genau dieses Szenario. Der inzwischen 24-Jährige wurde zwischenzeitlich durch kleinere Verletzungen im Oberschenkel zurückgeworfen, gilt ansonsten aber als unumstrittener Stammspieler. In der Premier League spielt er mit den „Villains“ ganz oben um die Champions-League-Plätze mit, daneben steht das Team im Halbfinale der Europa League.

Mittlerweile spielt Onana (l.) in der Premier League bei Aston Villa und misst sich dort mit Topstars wie Manchesters Erling Haaland. Imago / Shutterstock Mittlerweile spielt Onana (l.) in der Premier League bei Aston Villa und misst sich dort mit Topstars wie Manchesters Erling Haaland.

Sein Vertrag bei Villa läuft noch bis 2029. Was bis dahin passiert, ist offen. Schließlich bewegt sich sein Marktwert noch immer im mittleren und hohen zweistelligen Millionen-Bereich. Die Karriere von Onana ist längst noch in vollem Gange – und der HSV wird es weiterhin sehr genau beobachten.