Louis Lemke sammelt beim HSV auffällig viel Spielzeit. Warum Trainer Merlin Polzin bremst – und was der Aufstieg des 16-Jährigen für die Planungen auf der linken Schiene bedeuten könnte.

Louis Lemke ist der jüngste Kicker, den Merlin Polzin mit nach Österreich nahm. Und der 16-Jährige wurde zu dem HSV-Feldspieler, der sowohl gegen Rapid Wien (2:3) als auch gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) die meiste Einsatzzeit erhielt. Ein Fingerzeig – oder nur eine Momentaufnahme? Der Coach ist angetan von Lemkes Leistungen, bremst aber dennoch.

76 Minuten beim ersten Testspiel, 77 beim zweiten: Der junge Linksverteidiger wurde in den Alpen zu Hamburgs Dauerbrenner. Oder auch: Dauerrenner. Die Position auf der Schiene ist besonders laufintensiv und eher ungeeignet für Akteure wie Jean-Luc Dompé – aber für Lemke, ein engagiertes Talent mit Ausdauer und einem hohen Maß an Energie, wie gemacht.

HSV-Coach Polzin lobt Lemke: „Louis ist topfit“

Anzeige

„Louis ist topfit und immer vorn mit dabei“, lobte Polzin vor der Rückreise gen Hamburg. „Er hat es richtig gut gemacht, was die Trainingseinheiten und die Intensität angeht.“ Auch deshalb wurde Lemke mit viel Einsatzzeit in den beiden Tests belohnt. „Es ist ein Mix aus allem“, sagte Polzin und nannte einen weiteren Grund für sein derzeit großes Vertrauen in das HSV-Eigengewächs: „Die Alternativen für die linke Schiene sind im Moment nicht so da.“

HSV-Coach Merlin Polzin nahm sich Lemke in Längenfeld auch mal zur Seite. WITTERS

So wird es auch mindestens eine weitere Woche sein. Erst für das dritte Sommer-Camp des HSV in Herzogenaurach (3. bis 7. August) stößt Miro Muheim, der Platzhirsch auf der linken Seite, nach seinem WM-Urlaub wieder zum Team. In Abwesenheit des Schweizers konnte Lemke kräftig Eigenwerbung betreiben. Sein Fußball-Leben auf der Überholspur geht weiter.

Anzeige

Hinter dem Linksverteidiger liegen spannende Monate

Der Schnelldurchlauf: Im Oktober des Vorjahres, kurz nach seiner Vertragsverlängerung im Volkspark, trainierte der zunächst noch für die HSV-U19 vorgesehene Youngster erstmals unter Polzin bei den Profis mit. Im November folgte Lemkes Debüt in der Regionalliga Nord für die U21, bei der er zügig zum Stammspieler wurde. Ende Januar, beim spektakulären 2:2 gegen den FC Bayern, stand er erstmals im Profikader. Und am 10. Mai, beim finalen Saison-Heimspiel gegen den SC Freiburg, feierte er sein Bundesliga-Debüt – als jüngster HSV-Spieler jemals. Es war ein Kurzeinsatz für die Geschichte: Lemke ist seither Rekord-Teenie des Klubs.

Anzeige

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

Dieser Status allein wird dem gebürtigen Hamburger nicht reichen, um sich nachhaltig im Profibereich durchzusetzen. Das weiß Lemke, der als bodenständig und wissbegierig gilt, selbst. Und das betont auch Polzin, der auf eine behutsame Entwicklung setzt. „Mir geht es erst mal darum, dass ihm der Sprung vom Jugend- in den Herrenbereich gelingt. Louis hat letztes Jahr in der U21 schon gute Leistungen gezeigt und zeigt sie hier auch. Aber er ist 16“, bremste der Trainer und stellte klar: „Das Letzte, was ich jetzt mache, ist, einen Hype um ihn zu entwickeln. Er hat es im Trainingslager gut gemacht – schauen wir mal, wie es weitergeht.“

Wie geht es mit den HSV-Talenten weiter?

Polzin und seine Trainerkollegen werden am Anfang der neuen Woche entscheiden, welche Talente die Sommervorbereitung bei den Profis fortsetzen sollen. In Österreich waren neben Lemke auch die Abwehrspieler Jason Bissi-Mouelle (18) und Shafiq Nandja (19), die drei Torhüter Colin Poppelbaum (19), Fernando Dickes (18) und Elias Lahti (17), Angreifer Thierry Sedlatschek (17) sowie die nachgereisten Henri Schümann (17) und Kelvin Ojo (19) dabei.

„Es war uns wichtig, dass wir eine gewisse Mannstärke für das Trainingslager garantieren können“, erklärte Polzin, der mit Ausnahme von Mittelfeldmann Schühmann alle jungen Feldspieler gegen Heidenheim spielen ließ. Lemke durfte als einziges Eigengewächs beginnen, erneut. Inwieweit das als Signal für die Zukunft zu verstehen ist, dazu hielt sich Polzin noch bedeckt. Klar ist, dass Claus Costa nach den Abgängen von Noah Katterbach, William Mikelbrenis und Giorgi Gocholeishvili mindestens einen neuen Schienenspieler sucht.

Wie viele Schienenspieler holt Costa?

„Ich würde mich nicht konkret auf eine Zahl festlegen“, sagte der Sportdirektor der „Bild“ und verriet: „Es könnte auch ein Ansatz sein, einen Spieler zu verpflichten, der auf beiden Schienen spielen kann.“ Möglicherweise wollen die Verantwortlichen dem sich prächtig entwickelnden Lemke nicht zu viele Positionskonkurrenten vor die Nase setzen. Der Linksfuß soll in der Profimannschaft Chancen bekommen, wenn es sich anbietet und wenn er sich diese verdient.

Gleichzeitig wäre es wohl eher fahrlässig, „nur“ auf den noch lernenden Lemke als Back-up von Muheim zu setzen. Sollte der 28-Jährige mal ausfallen, braucht es einen Vertreter mit Erfahrung. Lemke ins kalte Wasser zu werfen, wäre ein weiteres Zeichen von Vertrauen und die Bestätigung erfolgreicher Nachwuchsarbeit – es würde aber auch Risiken in sich bergen. Polzin und die Bosse müssen abwägen. Noch ist unklar, inwiefern die frischen Eindrücke von Lemke und Co. aus dem Trainingslager Einfluss auf die Wechselbemühungen des HSV haben.

Die Regionalliga-Saison startet für Hamburgs U21 am 7. August (19 Uhr) auswärts bei den Kickers Emden. Das ist der Tag, an dem die Profis aus dem Trainingslager in Herzogenaurach zurückkehren – mit Lemke? Wie Polzin mit ihm plant, dürften die kommenden Tage zeigen.