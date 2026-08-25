Polzin mit klarem Wechsel-Zeichen an drei HSV-Profis! Wer ergreift jetzt die Flucht?

Noch ist das Transferfenster des Sommers geöffnet – und gleich drei HSV-Profis dürften sich nach dem Pokal-Erfolg in Verl zwingend Gedanken machen, ob sie eine Luftveränderung anstreben sollten.

Die HSV-Profis freuen sich über ihren 3:0-Sieg in Verl. Doch es gab nicht nur glückliche Gesichter. Witters

So sehr sich der HSV auch über das 3:0 in Verl und den Einzug in die zweite Pokal-Runde freute: Für drei Hamburger Profis hatte der Triumph in Ostwestfalen einen sehr bitteren Beigeschmack. Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Daniel Elfadli bekamen deutlich vor Augen geführt, dass sie in der anstehenden Saison keine Rolle beim HSV spielen dürften. Wer aus dem Trio ergreift nun noch rechtzeitig die Flucht, ehe es zu spät ist?

In genau einer Woche (1. September) schließt in den meisten europäischen Ländern das Sommer-Transferfenster. Bis dahin sind noch Wechsel möglich. Eine Option, die in den Köpfen der drei HSV-Profis mehr und mehr eine Rolle spielen dürfte.

Sahiti und Pherai schafften es nicht mal in den HSV-Kader

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Sahiti und Pherai schafften es in Verl nicht mal in den Kader, Elfadli bekam ein weiteres Mal von Merlin Polzin aufgezeigt, wie es um seinen sportlichen Stellenwert beim HSV bestellt ist. Obwohl mit Jordan Torunarigha (fiel mit einer Prellung kurzfristig aus) und Warmed Omari (Schulterverletzung) beide Top-Kandidaten für den linken Part der Dreier-Abwehrkette fehlten, schmorte Elfadli 90 Minuten lang auf der Bank. Stattdessen erhielt Shafiq Nandja den Vorzug. Angesichts der soliden Vorstellung des 19-Jährigen dürfte das im Fall der Fälle auch künftig erstmal der Fall sein.

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Damit weiß Elfadli nun endgültig, wie die Dinge liegen. Aktuell hat er auf jeder Abwehr-Position mehrere Konkurrenten vor sich. Übel für den 29-Jährigen: Sollte sich Torunarigha wie erwartet noch vor dem Bundesligastart in Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) zurückmelden, dürfte für Elfadli kein Platz mehr im Aufgebot sein. Das gab es aus Leistungsgründen für ihn noch nie beim HSV.

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Elfadlis Plan war es, sich beim HSV durchzubeißen

Zuletzt tendierte der Deutsch-Libyer trotz schwieriger Vorbereitung mit wenig Einsatzzeit dazu, trotzdem seine Chance beim HSV suchen zu wollen und war überzeugt davon, früher oder später seine Gelegenheiten zu bekommen. Möglich, dass nun ein Umdenken stattfindet.

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Im Österreich-Trainingslager zeigten sich Immanuel Pherai (l.) und Emir Sahiti gut gelaunt. Ihre sportliche Perspektive beim HSV aber dürfte mittlerweile für Magengrummeln sorgen. Witters

Ähnlich trist sieht es für Pherai und Sahiti aus, die nach zahlreichen Einsatzminuten in der Vorbereitung jetzt aufgezeigt bekamen, wie es um ihre Rollen bestellt ist. Klar ist: Sollte Pherai den HSV unbedingt verlassen wollen, bieten sich ihm Möglichkeiten. Aufsteiger Elversberg, der die Kaufoption nach der halbjährigen Leihe verstreichen ließ, zählt allerdings nicht mehr dazu.

Als sicher gilt, dass Sahiti die Vereinssuche nochmal intensivieren wird. Denn er weiß, wie sehr es am Nervenkostüm zehren kann, Dauergast auf der Tribüne zu sein. Dieses Schicksal ereilte den Kosovaren bereits in der Vorsaison, als er nach dem 0:2 im Derby gegen St. Pauli (Ende August 2025) in den folgenden vier Monaten nur noch drei Mal (ohne Einsatz) im Bundesliga-Kader stand. Im Winter ergriff er die Flucht zu Maccabi Tel-Aviv und wurde mit dem Verein israelischer Pokalsieger. Doch aufgrund der kriegerischen Aktivitäten im Land bat er die Maccabi-Bosse, von dem Gebrauch der Kaufklausel abzusehen. Nun könnte Sahiti sich auf den letzten Transfer-Drücker trotzdem eine neue Aufgabe suchen.