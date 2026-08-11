Ein paar HSV-Mitarbeiter hatten Kathleen Krüger sicherlich darauf hingewiesen, dass eine Frage dieser Art kommen würde. Es überraschte dann auch nicht, dass sich die Sportvorständin eher bedeckt hielt, als sie sich bei ihrer Vorstellung in Hamburg zur Zukunft des Trainerteams um Merlin Polzin äußerte: „Ich möchte gar keine Deadline setzen. Wenn wir etwas zu vermelden haben, sind wir da.“ Bisher ist das nicht geschehen – dabei ist Krügers erste Pressekonferenz im Volkspark mittlerweile sieben Wochen her. Der Poker um die Vertragslage von Polzin und Co. hält an. Es scheint aber Bewegung in die Angelegenheit zu kommen.

Die „Bild“ berichtete am Montag von einer Grundsatzentscheidung, die beim HSV gefallen sei. Demnach seien sich jetzt alle Bosse inklusive Krüger einig, zeitnah mit Polzin sowie seinen Kollegen Loic Favé und Richard Krohn verlängern zu wollen. Das Trio führte den Verein im Vorjahr zurück in die Bundesliga, Polzin stellt sich nie allein in den Mittelpunkt. Trotzdem wird die Zukunft des Chefcoaches, dessen aktueller Vertrag Ende Juni 2027 endet, öffentlich am meisten diskutiert.

Am Dienstagnachmittag bezog Polzin selbst Stellung. „Es ist kein Geheimnis, dass wir dazu im Austausch sind“, sagte er nach dem ersten Training der Woche und hielt sich zunächst bedeckt: „Wir werden für uns ein paar Dinge besprechen, um zu schauen, in welche Richtung es geht.“ Was Polzin zunächst nicht sagte: Es geht klar in die Richtung einer langfristigen Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Anzeige

Polzin ist seit Dezember 2024 der HSV-Chefcoach

Exklusive der Zeit als Interimstrainer steht Polzin seit dem 23. Dezember 2024 in der ersten Reihe. Anfang August 2025, knapp zwei Monate nach dem Aufstieg, wurden die Kontrakte der drei Trainer erneut angepasst. Die gebürtigen Hamburger erhielten damals noch vor dem Saisonstart das volle Vertrauen – und zahlten es mit dem Klassenerhalt zurück. Es erwies sich als richtige Entscheidung, Polzin und Co. frühzeitig den Rücken zu stärken. Dieses Signal soll es wohl auch diesmal geben, damit es bei der ersten Ergebniskrise in ein paar Wochen oder Monaten keine hitzigen Trainerdebatten gibt.

Anzeige

Richard Krohn, Loic Favé und Merlin Polzin (v.l.) sitzen mit viel Vergnügen auf der HSV-Bank. Witters

Polzin wünscht sich ein schriftliches Bekenntnis für sein gesamtes Team. „Wir haben in den letzten anderthalb Jahren einiges bewegt mit der Arbeit, die die Jungs im Hintergrund geleistet haben“, sagte er am Dienstag. „Es versteht sich von selbst, dass ich möchte, dass wir alle gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Da sind wir im guten Austausch. Aber wir haben das Glück, dass wir das nicht selbst machen, sondern gut vertreten sind.“ Die Berater des Fußballlehrers sollen von den HSV-Verantwortlichen bereits kontaktiert worden sein.

Polzin wünscht sich Klarheit vor dem Ligastart

Anzeige

Demnächst soll es dann um die konkreten Inhalte der Arbeitspapiere gehen. Im Kern stehen dabei die Fragen nach dem künftigen Gehalt und nach der neuen Vertragslaufzeit – und Polzin hofft auf eine „zeitnahe Lösung“. Der Bundesliga-Auftakt steigt am 29. August in Dortmund. Vorher endgültig Klarheit zu schaffen, dürfte im Interesse des HSV liegen.

Polzin befindet sich schon jetzt auf einem guten Weg, in die Top 10 der HSV-Cheftrainer mit den längsten Amtszeiten vorzustoßen. An diesem Samstag, wenn sein Team in Toulouse testet (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), wird er seit dem 23. Dezember 2024 seinen 600. Tag als hauptverantwortlicher Coach begehen.

Längste Trainer-Amtszeit: Walter in der neuen Saison nicht erreichbar

Unabhängig von einer Vertragsverlängerung, für die sich Finanzvorstand Eric Huwer und Sportdirektor Claus Costa längst aussprechen, kann Polzin in der neuen Saison weit nach oben klettern in der besagten Rangliste. Unter den Chefcoaches mit der längsten HSV-Amtszeit am Stück ist derzeit noch Willi Reimann (1987 bis 1990) auf Platz zehn mit 785 Tagen, davor liegen Gerhard-Volker Schock (1990 bis 1992, 796 Tage), Thomas Doll (2004 bis 2007, 836 Tage) und Branko Zebec (1978 bis 1980, 901 Tage).

Sollte Polzin seinen momentanen Vertrag erfüllen, stünde er am 30. Juni 2026 bei 919 Tagen und somit historisch auf dem siebten Platz. An seinen ehemaligen Trainerpartner Tim Walter (956 Tage von 2021 bis 2024, Rang sechs) kann der Bramfelder in der Spielzeit 2026/27 nicht herankommen – aber: Im Falle eines neuen Kontrakts und weiterhin erfolgreicher Arbeit wäre auch diese Marke im kommenden Jahr mehr als nur in Sichtweite.

Merlin Polzin denkt „nicht an das Ende“ – und Krüger?

Polzin weiß zwar, dass die Zeit bei seinem Jugendverein endlich ist. Aber damit beschäftigt er sich gegenwärtig nicht. „Ich denke an keinem einzigen Tag an das Ende“, sagte Polzin kürzlich im MOPO-Interview. Er ordnete seine Situation realistisch und gesund ein: „Seien wir ehrlich, ich bin 35 Jahre alt und stehe noch ziemlich am Anfang. Es ist ja auch ein reizvoller Gedanke, vielleicht irgendwann mal im Ausland zu arbeiten, eine neue Sprache, Menschen oder Kulturen kennenzulernen. Aber ich denke jetzt nur daran, dass wir eine geile Saison spielen wollen. Unser Weg mit dem HSV ist doch noch lange nicht zu Ende.“

Das sehen dem Vernehmen nach auch alle Verantwortlichen so. Krüger, seit Anfang Juli hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich, hat die vergangenen Wochen genutzt, um Polzin und seine Ansprache kennenzulernen. Die neue Chefin hat jetzt ein klares Bild davon, wie die Trainer inhaltlich arbeiten, wie sie die Mannschaft führen und wie sie nach außen hin kommunizieren. In Herzogenaurach fand laut Polzin noch mal ein „sehr wertschätzendes Gespräch“ mit der Managerin statt. Sollte Krüger keine Restzweifel mehr haben, und sollte bei den Kernaspekten in den Verhandlungen eine Einigung gefunden werden, stünde den neuen Trainerverträgen nichts mehr im Wege.