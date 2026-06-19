Auf der Suche nach Ersatz für Luka Vuskovic hat der HSV einen österreichischen Nationalspieler auf dem Zettel. Das Problem: Ein finanzstarker Premier-League-Klub mischt kräftig mit.

HSV-Sportdirektor hat auch in diesem Sommer alle Hände voll zu tun – und jederzeit harte Konkurrenz. Witters

Neben den geplanten Verpflichtungen zweier Angreifer und eines Schienenspielers für die rechte Seite zählt vor allem die Suche nach einem neuen Abwehrchef zu den Hauptaufgaben dieses HSV-Sommers. Da Luka Vuskovic nach seiner Leihe zu Tottenham Hotspur zurückkehrt, herrscht in der Innenverteidigung dringender Bedarf. Mehrere Kandidaten hat der HSV für diese Position auf der Liste, einer von ihnen spielt aktuell bei der WM. Der Poker um ihn ist in vollem Gange – und verdeutlicht, wie schwer es der HSV aktuell auf dem Transfermarkt hat.

Am Mittwochabend sorgte der italienische Journalist Lorenzo Lepore mit einem auf der Plattform X abgesetzten Tweet für Aufsehen, der alsbald die Runde machte. Nach Informationen des für „Sportitalia“ arbeitenden TV-Mannes stehe der beim FC Venezia spielende Michael Svoboda kurz vor einem Wechsel in die Premier League zu Brighton & Hove Albion, dem Verein, der von Ex-St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler trainiert wird. Für Interesse bei den HSV‑Fans sorgte aber vor allem Lepores Zusatz, der lautete: Auch der HSV und Gladbach wären im Rennen gewesen.

Michael Svoboda sorgt auch beim HSV für Interesse

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Was ist dran an den Gerüchten? Eine Menge, auch bezogen auf das Interesse des HSV. Endgültig entschieden ist das Rennen um Svoboda noch nicht. Doch sollten die Hamburger noch ernsthaft um den 27-Jährigen buhlen wollen, müssten sie sich beeilen und eine Menge Geld in die Hand nehmen.





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Aktuell bereitet sich Svoboda mit Österreichs Nationalteam auf das zweite WM-Gruppenspiel gegen Argentinien vor, das am Montagabend (19 Uhr) im Dallas Stadium zu Arlington steigt – der Arena, in der am Mittwoch auch Vuskovic beim 2:4 der Kroaten gegen England auflief. Nachdem Svoboda beim Auftakt gegen Jordanien (3:1) nicht zum Einsatz kam, hofft er nun auf seine WM-Premiere. Ohnehin wird er heiß umworben.

Svoboda will Venedig trotz des Aufstiegs verlassen

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Trotz des gerade gefeierten Aufstiegs in die Serie A will und wird Svoboda Venedig verlassen und sich nach sechs Jahren eine neue Herausforderung suchen. Möglich macht dies eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro, die am 1. Juli aktiviert werden kann. Auch dem HSV ist das bekannt.

Nach MOPO-Informationen gab es in diesem Sommer mehrere Kontaktaufnahmen von Seiten des HSV in Richtung Svobodas, bei denen auch das grundsätzliche Interesse hinterlegt worden sein soll. Der gebürtige Wiener soll das mit sehr viel Wohlwollen aufgenommen haben und Hamburg als reizvolle Adresse erachten. Parallel klopfte HSV-Sportdirektor Claus Costa bei mehreren anderen Kandidaten an. Ein normales und branchenübliches Vorgehen.





Michael Svoboda (hier Ende März im Test-Länderspiel gegen Südkorea) lief bislang viermal für Österreich auf. IMAGO/GEPA pictures

So weit, so gut. Der Fall Svoboda verdeutlicht aber, wie schwer es der HSV auf dem Transfermarkt hat, sobald Premier-League-Vereine ins Spiel kommen. Ende Mai stieg auch Brighton ernsthaft in den Poker um Svoboda ein und drückte mächtig aufs Gaspedal. Mit dem Resultat, dass Hürzeler dem Profi in den vergangenen Tagen versichert haben soll, dass die „Seagulls“ die Fünf-Millionen-Klausel aktivieren werden. Das Interesse an einer Verpflichtung von Vuskovic, den Brighton ebenfalls gern verpflichten möchte, ist davon unabghängig.

Brighton ist bereit, Svobodas Ausstiegsklausel zu aktivieren

Die Nachricht, dass der Premier-League-Klub bei Svoboda Nägel mit Köpfen machen will, soll im Volkspark mit Augenrollen zur Kenntnis genommen worden sein. Denn wenngleich Brighton erst am 1. Juli bezüglich der Klausel tätig werden kann, ist der HSV damit zu 99 Prozent aus dem Rennen. Insgeheim sollen die Hamburger gehofft haben, dass die Klausel unberührt bleibt und Svoboda, dessen Marktwert laut transfermarkt.de auf 3,5 Millionen Euro taxiert wird, im Anschluss für einen frei verhandelbaren und deutlich geringeren Preis zu haben sein würde. Daraus wird nun nichts. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich der HSV bislang noch nicht auf Svoboda als Wunschlösung für die Vuskovic-Nachfolge festgelegt hatte.

Es ist kaum vorstellbar, dass Costa seinen Hut jetzt auf die Schnelle noch in den Ring wirft, denn der Sportdirektor ist nicht in der Lage, sich auf einen Millionen-Poker mit den finanzstarken Klubs aus der Premier League einzulassen. Für Brighton sind fünf Millionen Euro ein geradezu läppischer Betrag. Der HSV aber braucht sein Geld an anderer Stelle.

Der HSV investierte in diesem Sommer bereits knapp sieben Millionen Euro

In Kofi Amoako (Dresden/knapp zwei Millionen Euro) und Albert Grønbæk (Rennes/4,7 Millionen Euro) investierten die Entscheidungsträger in diesem Sommer bereits. Sollte der HSV Fábio Vieira nach dessen Leihe fest von Arsenal verpflichten können, wären zumindest acht bis neun Millionen Euro fällig. Auch Rechtsverteidiger Elias Baum (Frankfurt), der zudem von Schalke, Augsburg und Werder umworben wird, soll kommen. Kostenpunkt: etwa drei Millionen Euro. Dazu kommt die Suche nach mindestens zwei Stürmern.





Und Svoboda? Der hat Brightons Ja-Wort zwar in der Tasche, will sich allerdings wohl erst nach der Rückkehr von der WM endgültig entscheiden, wohin seine Reise führt. Dass sich noch andere Vereine bei ihm melden und ernsthaft in den Poker einsteigen, ist möglich. Der HSV dürfte im Normalfall nicht mehr dazugehören.