Pokal-Auslosung: Schwere Kost! HSV muss in Runde zwei zu einem seiner Angstgegner

Während seiner aktiven Karriere bereitete Felix Brych dem HSV nicht nur Freude. 43 Mal leitete der Schiedsrichter in Liga eins und zwei Spiele der Hamburger und sprach dabei fünf Platzverweise aus. Und auch das, was Brych am Sonntagabend im Rahmen der Pokal-Auslosung für den HSV bereit hielt, sorgte nicht wirklich für Glücksgefühle: Der HSV muss in Runde zwei zum 1.FC Heidenheim, wo er noch nie gewinnen konnte. Gespielt wird am 28. oder 29. Oktober.

Für den HSV bedeutet der Trip nach Heidenheim die nächste weite Auswärtsreise im Pokal. In Runde eins setzte sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Hängen und Würgen beim pfälzischen Oberligisten FK Pirmasens durch (2:1 nach Verlängerung). Nun geht es nach Baden-Württemberg.

Im DFB-Pokal geht es für den HSV um eine Menge Geld

Eine sportlich ambitionierte Aufgabe. Die Hamburger hätten sich ein Heimspiel gewünscht. Diesen Gefallen aber tat Brych, der seine Karriere gerade beendete, nicht. Schon jetzt aber geht es um reichlich Geld. 423.772 Euro hat der HSV durch den Einzug in Runde zwei sicher. Setzt er sich in Heidenheim durch, kommen 847.544 Euro dazu.

Aber: Noch nie in seiner Vereinshistorie siegte der HSV beim FCH. In den fünf gemeinsamen Zweitligajahren (bis Sommer 2023) setzte es in fünf Partien an der Brenz zwei Pleiten, dazu kamen drei Remis.

Heidenheim könnte damit binnen weniger Wochen zwei Mal Schicksal für den HSV spielen. Am 20. September trifft man zunächst in der Liga aufeinander, dann wollen die Hamburger unbedingt ihren ersten Heimsieg einfahren. Ende Oktober steigt dann die Pokalpartie.