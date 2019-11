Platzverweis für HSV-Spieler: Riesen-Wut nach Jattas Aussetzer

In der 26. Minute wurde aus dem Nordduell ein Derby. Die Rote Karte gegen Bakery Jatta erhitzte die Gemüter auf beiden Seiten. Dieter Hecking versuchte nach dem Spiel gar nicht erst, seinen Unmut über den Platzverweis zu verbergen.

„Ich weiß, dass die Frage kommen wird, deswegen gebe ich die Antwort gleich: Für mich war es keine Rote Karte. Baka kommt in den Zweikampf mit einer Dynamik, die vielleicht überflüssig ist. Aber er will den Ball, den Gegenspieler blocken“, sagte der Trainer nach dem Spiel. In der Tat war die Entscheidung von Christian Dingert gegen den Flügelstürmer des HSV zumindest umstritten.

Der Gambier war direkt vor der Kieler Bank hart gegen Salih Özcan eingestiegen. Der Kieler Mittelfeldmann krachte in einen Medizinkoffer, Schiedsrichter Dingert zog sofort Rot.

HSV-Sportchef Boldt: „Das ist eine dunkelgelbe Karte“

„Baka will zum Ball, stellt den Körper rein. In der Kürze der Zeit, wie die Rote Karte gezeigt wurde, das wurde voll von der Hektik angesteckt“, monierte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem Spiel. Der 37-Jährige: „Wenn man vielleicht einfach mal durchatmet, dann ist es mit einer dunkelgelben Karte vielleicht auch getan, weil der gegnerische Spieler sofort wieder aufgestanden ist.“

Auch Rick van Drongelen hatte einen Verdacht: „Da es direkt bei der Bank passiert und die ganze Bank aufspringt, sieht es ein bisschen extremer aus.“ So mussten die Hamburger über eine Stunde in Unterzahl agieren – und müssen nach der Länderspielpause auf Stammspieler Jatta verzichten.

Der 21-Jährige ist in der laufenden Saison einer der Gründe für den Aufschwung des HSV – im Heimspiel gegen Dresden wird er fehlen. Wahrscheinlich gibt es sogar zwei Spiele Sperre.