HSV-Profi Jonas Meffert beim Pokalspiel in Pirmasens

Jonas Meffert (M.) führt den HSV in Pirmasens als Kapitän an. Foto: WITTERS

Pirmasens – HSV 0:0: Außenseiter mit erster Top-Chance – Hamburg hat Probleme

Nach fünf Testspiel-Niederlagen in Folge ist der HSV auf einen Befreiungsschlag aus – um die Stimmung rund um den Verein rechtzeitig vor dem Bundesliga-Auftakt wieder in die richtige Richtung zu lenken. Dafür braucht die Mannschaft von Merlin Polzin an diesem Samstag einen überzeugenden Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Pflichtspielbetrieb geht wieder los, die Hamburger treten beim rheinland-pfälzischen Oberligisten FK 03 Pirmasens an – und ab 13 Uhr können Sie die Cup-Partie mit allen Highlights hier im Liveticker verfolgen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

