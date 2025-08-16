Pirmasens – HSV 0:0: Außenseiter mit erster Top-Chance – Hamburg hat Probleme

Nach fünf Testspiel-Niederlagen in Folge ist der HSV auf einen Befreiungsschlag aus – um die Stimmung rund um den Verein rechtzeitig vor dem Bundesliga-Auftakt wieder in die richtige Richtung zu lenken. Dafür braucht die Mannschaft von Merlin Polzin an diesem Samstag einen überzeugenden Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der Pflichtspielbetrieb geht wieder los, die Hamburger treten beim rheinland-pfälzischen Oberligisten FK 03 Pirmasens an – und ab 13 Uhr können Sie die Cup-Partie mit allen Highlights hier im Liveticker verfolgen.