Beim HSV gibt es noch viele Kader-Fragezeichen. Auch Immanuel Pherai gehört dazu. Für eine bessere Zukunft hat der Mittelfeldspieler im Sommer schon einiges getan.

Immanuel Pherai ist zurück beim HSV im Volkspark. Wie lange er bleibt, ist noch offen. Witters

Die kreative Zentrale im offensiven Mittelfeld ist in diesem Sommer eine von vielen Kader-Baustellen beim HSV. Fábio Vieira ist weiterhin die Wunschlösung der Bosse. Leisten können sich die Hamburger den Portugiesen aktuell allerdings nicht. Ob sich das im Laufe der Transferperiode noch ändern wird, ist zumindest fraglich. Mit dabei sein wird hingegen zum Trainingsstart im Volkspark erst einmal wieder Immanuel Pherai – und das in einem Zustand, wie er ihn schon lange nicht mehr hatte.

Pherai ist ein Fußballprofi, der grundsätzlich mit außergewöhnlichem Talent gesegnet ist. Zu sehen war das beim HSV bislang allerdings maximal ansatzweise. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Ursprung lag oft bereits in der Sommerpause. Länderspiele, Verletzungen und sicherlich auch die nicht immer optimale Einstellung bei der Arbeit an der eigenen Fitness wurden für den 25-Jährigen zu Stolpersteinen. Doch diesmal soll alles anders laufen.

Pherai setzt auf die Arbeit mit einem privaten Athletik-Trainer

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Als Leihspieler bei der SV Elversberg hat Pherai im Mai den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert. Seit knapp sieben Wochen befindet sich der Offensivspieler in der Sommerpause. Diese Zeit konnte er ohne Verletzungen und Länderspiele verbringen. Nur auf Relaxen hat er aber ganz bewusst nicht gesetzt. Lediglich zum Start gab es einen kurzen Urlaub. Seit fast einem Monat ist Pherai schon wieder im Training. Intensiv hat er mit einem privaten Athletik-Coach in Amsterdam an seiner Fitness gearbeitet.

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Für welchen Verein der Nationalspieler (elf Einsätzen für Suriname) in der kommenden Saison auflaufen wird, ist noch offen. Elversberg hätte ihn per Kaufoption im Leihvertrag fest verpflichten können, entschied sich mit Blick auf die Kosten jedoch dagegen. Auch Verhandlungen über einen günstigeren Kaufpreis führten bislang nicht zum Erfolg. Entsprechend wird Pherai nun erst einmal wieder beim HSV starten. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2027.

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Bislang hat Pherai 57 Spiele für den HSV gemacht

Am kommenden Montag und Dienstag stehen für die HSV-Profis im Volkspark zunächst Leistungstests auf dem Programm. Bei Pherai dürften die Daten dabei so gut wie noch nie in Hamburg ausfallen. Sollte der Mittelfeldspieler, der in drei Jahren bislang 57 Spiele (sechs Tore, neun Vorlagen) für den HSV absolviert hat, noch einmal eine neue Chance bekommen, ist auch ein Verbleib in Hamburg für ihn eine Option.

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Mitte Mai feierte Immanuel Pherai mit Elversberg den Bundesliga-Aufstieg – für ihn persönlich war es bereits der zweite in Folge. IMAGO/Fussball-News Saarland

HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger will nicht alles auf Vieira setzen

Sportvorständin Kathleen Krüger hat bei ihrer Vorstellung im Volkspark zumindest die Tür nicht komplett zugemacht. Auf die Frage, ob Pherai eine Zukunft in Hamburg habe, falls sich im Verlauf des Sommers eine Verpflichtung des Wunschspielers Fábio Vieira endgültig zerschlagen sollte, antwortete sie: „Ich glaube, dass es selbstverständlich ist, dass wir in alle Richtungen denken müssen. Sich auf dem Transfermarkt auf einen Spieler zu konzentrieren und nicht im Hintergrund ein Stück weit sich auf alle Szenarien vorzubereiten, wäre nicht richtig.“

Ob tatsächlich auch Pherai am Ende zu diesen Szenarien gehören wird, bleibt unabhängig von seinem Fitnesszustand allerdings fraglich. Zwar bringt er mit seiner Schnelligkeit und seiner Qualität am Ball grundsätzlich Anlagen mit, die dem HSV helfen könnten. Andererseits hat für ihn in Hamburg aber auch schon zu viel nicht geklappt. Und genau das hat auf beiden Seiten Spuren hinterlassen.