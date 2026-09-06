Das war ein Realitätscheck für den HSV! Nachdem nach dem Transferendspurt große Euphorie aufgekommen war, sorgte die 0:5-Klatsche gegen den 1. FSV Mainz 05 beim Heimspiel-Auftakt für einen herben Dämpfer. Ein fataler Bock von Nicolai Remberg leitete das Debakel in der 19. Minute ein, in der Sheraldo Becker zum 0:1 traf. Noch vor der Halbzeit erhöhte Phillipp Mwene auf 0:2 (41.). Auch Fábio Vieira, der zur Halbzeit kam, konnte dem HSV keinen neuen Schwung bringen. Phillip Tietz traf doppelt und erhöhte gegen nach wie vor schwache Hamburger auf 0:4 (48., 83.). Ausgerechnet der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Ransford Königsdörffer setzte in der Nachspielzeit dann den Schlusspunkt zum 0:5. Während sich die Pfiffe gegen den Ex-HSV-Profi bei seiner Einwechslung noch in Grenzen hielten, sorgte er nach seinem Tor eigenhändig für ein Pfeifkonzert. So doll jubelte er wohl seit seinen Toren im Aufstiegsspiel gegen Ulm nicht mehr. Es folgten hitzige Szenen zwischen Königsdörffer, den Fans im Volksparkstadion, das sich schon vor Abpfiff ordentlich geleert hatte und einigen Spielern, die zu Königsdörffer liefen. Insgesamt war es ein denkwürdig schwacher Auftritt des HSV, der mit Pfiffen von einigen Fans bestraft wurde.

HSV – Mainz im Liveticker