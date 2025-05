Perrin beendet Saison in Belgien: Kommt er noch mal zum HSV zurück?

Jetzt ist auch die Saison für Lucas Perrin vorbei – und das mit einem gelungenen Abschluss. Im Rückspiel der Abstiegs-Playoffs besiegte der HSV-Verteidiger am Freitagabend mit Cercle Brügge den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen mit 3:1 und konnte hinterher den Klassenerhalt feiern. Nun rückt die Frage nach seiner Zukunft in den Vordergrund.

Hinter Perrin liegt eine ungewöhnliche Saison. Bei drei verschiedenen Vereinen stand der Innenverteidiger in den vergangenen zehn Monaten unter Vertrag. Dabei hat seine persönliche Spielzeit mit jedem Wechsel immer mehr zugenommen. Erst hatte er nur einen Tribünenplatz, dann gab es ein paar Einsätze für ihn und am Ende war er ein klarer Stammspieler.

Für den HSV machte Perrin in der Hinrunde sechs Spiele

Den Saisonstart erlebte Perrin noch bei Racing Straßburg, dies allerdings nur als Zuschauer. Beim französischen Erstligisten stand der 26-Jährige im vergangenen Sommer auf dem Abstellgleis und durfte nicht mal mehr mit der Mannschaft trainieren. Kurz vor Transferschluss wechselte er dann Ende August zum HSV. Für die Hamburger konnte der Franzose wieder ein bisschen spielen und kam in der Hinrunde auf sechs Einsätze (drei Mal Startelf). Glücklich machte ihn das jedoch nicht.

Im Winter folgte der nächste Wechsel. Perrin ließ sich vom HSV an Cercle Brügge verleihen und wurde endlich wieder richtig wichtig. Für den belgischen Erstligisten machte der Verteidiger zwischen Februar und Mai insgesamt 16 Spiele (14 in der Startelf, zwei Tore), sogar in der Conference League durfte er zwischenzeitlich auflaufen. Zum Abschluss der Saison gab es nun den erfolgreichen Klassenerhalt zu feiern.

Perrin hat beim HSV noch einen Vertrag bis 2026

Wie geht es jetzt für Perrin weiter? Sein Vertrag beim HSV läuft noch bis 2026. Cercle Brügge sicherte sich im Winter in dem Leihvertrag für die Rückrunde jedoch auch eine Kaufoption. Diese soll bei 750.000 Euro liegen. Wird sie nun von den Belgiern gezogen? Die MOPO hörte sich im Volkspark um. Dort heiß es, dass es bislang noch keine Signale aus Brügge gab und man erst mal auch das letzte Saisonspiel abwarten wolle.

Das ist nun gelaufen. In der kommenden Woche dürfte das Thema damit konkreter werden. Die Tendenz ist klar. Da Perrin in den HSV-Planungen für die Zukunft nicht wirklich eine Rolle spielt, er in Belgien zuletzt auf der anderen Seite einen sicheren Stammplatz hatte, spricht vieles für einen festen Wechsel nach Brügge. Auch der vereinbarte Preis dürfte dabei keine große Hürde sein. Immerhin soll der Marktwert des Franzosen laut transfermarkt.de bei 1,8 Millionen Euro liegen.