Der HSV liefert dem französischen Topklub Lille über 135 Minuten einen starken Fight. Am Ende steht ein 2:2. Besonders Philippe und Stange setzen die Glanzpunkte.

Für den zweiten Sieg in der Saisonvorbereitung hat es am Ende nicht gereicht, doch ein Achtungserfolg war es für den HSV allemal. Mit einem 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) endete am Samstag der XXL-Test der Hamburger über 135 Minuten gegen den französischen Topklub OSC Lille. Die 20.204 Zuschauer im Volksparkstadion bekamen einiges zu sehen. Dazu gehörten neben einem Traumtor und einem Teenie-Jubel allerdings auch eine Verletzung.

Für den HSV war der Test gegen Lille der Abschluss einer kräftezehrenden Woche. Nach fünf intensiven Trainingstagen in Herzogenaurach standen gegen den Champions-League-Teilnehmer gleich drei „Halbzeiten“ auf dem Programm. Eine echte Herausforderung, die mehr als beachtlich gemeistert wurde. Von einem „sehr gelungenen Test“ sprach hinterher ein zufriedener Trainer Merlin Polzin. Zuvor hatte der HSV-Coach drei sehr unterschiedliche Spielabschnitte erlebt.

Torunarigha patzt vor Gegentor entscheidend

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Die Hamburger spielten gegen den Topklub aus Frankreich von Beginn an ordentlich mit und ließen den Ball gut laufen. Direkt in den ersten 45 Minuten gab es durch Nicolás Capaldo (2.), Yussuf Poulsen (11./16.) und Albert Sambi Lokonga zahlreiche Torchancen. Das einzige Problem: Keine davon konnte genutzt werden. Das machte der Gast zunächst besser – allerdings auch mit HSV-Unterstützung. Nach einem schlimmen Fehlpass von Jordan Torunarigha traf Hakon Haraldsson zum 0:1 (5.).

Gleich fünf Gelbe Karten im HSV-Test gegen Lille

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In der zweiten „Halbzeit“ nahm vor allem die Härte auf dem Platz zu, zeitweise wurde es ziemlich hitzig. Es gab eine große Rudelbildung und mehrere Verletzungspausen. Insgesamt wurden fünf Gelbe Karten verteilt – für ein Testspiel durchaus beachtlich. Zudem wurde der Spielfluss durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten immer wieder unterbrochen.

Beim HSV gehörte dazu auch mindestens eine nicht geplante Auswechslung. Grønbæk wurde bei einem Torschuss von Gegenspieler Isaac Cossier gestoppt. Der Franzose erwischte den Dänen mit den Stollen am linken Knie. Für Grønbæk war die Partie nach 55 Minuten beendet. Mit blutendem Knie und gestützt von Betreuern wurde er in die Kabine gebracht.

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Philippe sorgt für das schönste Tor des Spiels

Grønbæk verpasste damit, wie der HSV die Partie im letzten Drittel drehte. Zunächst sorgte Rayan Philippe mit einem perfekt getretenen Freistoß aus rund 20 Metern für das 1:1 (98.). Ein Traumtor in den Winkel, mit dem der Franzose seine gute Form der vergangenen Wochen unterstrich.

Den größten Jubel gab es wenig später allerdings für Otto Stange. Der 19-jährige Hamburger holte einen fragwürdigen Elfmeter heraus und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:1 (113.) anschließend selbst. Für den Sieg reichte es allerdings nicht. Soriba Diaoune traf kurz vor Schluss (127.) noch zum Ausgleich.

Von den Zuschauern auf der Tribüne gab es für den HSV nach dem Abpfiff Applaus. Auch Nicolai Remberg war mit dem Auftritt und der Leistung zufrieden. „Gegen so einen Gegner so hier zu spielen, ist schon gut“, sagte der HSV-Kapitän, der sich wie seine Mitspieler nun erst einmal bis Dienstag ausruhen kann. Erst dann wird wieder im Volkspark trainiert. Am kommenden Samstag wartet in Toulouse der letzte Test der Vorbereitung.

HSV: Tangvik (91. Heuer Fernandes) – Capaldo (77. Nandja), Torunarigha (55. Bissi-Mouelle), Omari (91. Elfadli) – Jatta (85. Sahiti), Remberg (91. Amoako), Sambi Lokonga (46. Stange/130. Ojo), Lemke (91. Muheim) – Adeline (77. Philippe), Grønbæk (55. Pherai) – Poulsen (46. Daka/123. Sedlatschek)