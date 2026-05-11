Party im Stadion mit Überraschungs-Gast! HSV-Profis feiern bis tief in die Nacht

Etwa eine Stunde nach dem Abpfiff gegen Freiburg (3:2) ging die Party im Volkspark erst so richtig los. In der Mixed-Zone im Bauch des Stadions feierten HSV-Profis und Trainerstab zusammen mit Familien und Freunden den bereits feststehenden Klassenerhalt und machten später die Nacht zum Tag. Eine verdiente Sause für eine starke Saison.

Der 10. Mai scheint der Tag zu sein, an dem im Volkspark die Wände wackeln. So war es vor einem Jahr, als der HSV mit seinem spektakulären 6:1 gegen Ulm den Aufstieg in die Bundesliga klar machte. So war es auch nun, nach dem letzten Heimspiel der Premieren-Saison. Erneut wurde der Raum vor den Umkleidekabinen zur Party-Zone. Bei lauter Mucke, Speisen und kühlen Getränken ließ es sich die HSV‑Familie gutgehen. Das Ende der Veranstaltung war erst für zwei Uhr in der Nacht vorgesehen.

Gegen Freiburg fuhr der HSV seinen sechsten Heimsieg der Saison ein

Zuvor hatte der HSV seine Fans verwöhnt und nach fünf vergeblichen Versuchen seinen sechsten Heimsieg der Saison eingefahren. „Wichtig ist immer auch das Bild, mit dem man sich verabschiedet“, sagte Trainer Merlin Polzin nach dem Sieg gegen den Europa-League-Finalisten. „Am Anfang der Saison hat es etwas geruckelt. Aber wir wussten immer: Wenn du dem Prozess vertraust, kannst du auch Momente wie diese haben.“

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Auch die Profis präsentierten sich nach dem Heim-Abschluss schnell in Feierlaune. Otto Stange erlebte gegen Freiburg einen besonderen Tag und durfte erstmals überhaupt in der Bundesliga von Beginn an ran. „Beim Einlaufen hatte ich Gänsehaut“, jubilierte er. „Das war unglaublich. Das sind die Momente, von denen man träumt.“

Profi Remberg freute sich vor allem für die Fans

Mittelfeldmann Nicolai Remberg dachte im Moment des Sieges an die Fans: „Es ist schon letzte Woche nach dem Klassenerhalt großer Druck abgefallen. Aber den Fans noch mal so ein Spiel zurückgeben zu können für die Unterstützung die Saison über, das ist ein krönender und toller Abschluss.“

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher ließ sich nicht lumpen und schaute nach dem Spiel in der Kabine vorbei. Der SPD-Politiker sprach den Profis seine Anerkennung für die gezeigten Leistungen aus. Auch das eine Parallele zum Vorjahr.

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Einmal müssen sie noch ran, kommenden Samstag in Leverkusen, dann werden sich die HSV-Profis (mit Ausnahme der WM-Fahrer) in den Sommerurlaub verabschieden. Mit einem klaren Ziel vor Augen: Nächstes Jahr, Mitte Mai, soll allen erneut zum Feiern zumute sein.