Mit Mads Bröcker hat sich der HSV die Dienste eines Jugend-Nationalspielers gesichert. Auch sein Vater und sein Opa waren schon im Volkspark tätig. Das Offensivtalent soll in Hamburg zum Profi reifen.

Offensiv-Talent Mads Bröcker wechselt von RB Leipzig zum HSV. Über die U21 soll er im Volkspark den Schritt zu den Profis schaffen. Sollte ihm das gelingen, würde sich damit ein besonderer Kreis schließen. Es geht um eine außergewöhnliche Familiengeschichte, die mittlerweile drei Generationen umfasst.

Der Name Bröcker ist im Volkspark alles andere als unbekannt. Mads ist bereits das dritte Mitglied der Familie, das für den HSV tätig ist. Sein Vater Fabian spielte ebenfalls für die Rothosen, sein Opa Werner arbeitete lange unter anderem als Scout für die Hamburger.

Los ging alles zu Beginn dieses Jahrtausends. Im Sommer 2000 wechselte Fabian Bröcker von der U19 des FC St. Pauli in den Nachwuchs der Rothosen. Der Mittelfeldspieler blieb fünf Jahre. Er kam vor allem in der U19 und beim HSV II in der Regionalliga zum Einsatz, schaffte es aber immerhin auch bei fünf Pflichtspielen der Profis in den Kader. Sein Vater Werner stand sogar 18 Jahre beim HSV unter Vertrag und war für das Scouting sowie die Spielvorbereitung zuständig. Der ehemalige Sportdirektor und Trainer des VfR Neumünster begleitete von 2003 bis 2021 eine extrem turbulente Zeit im Volkspark.

Anzeige

Bröcker wurde in Rostock, Hannover und Leipzig ausgebildet

Nun gibt es mit Mads den nächsten Bröcker beim HSV. Er soll bei den Profis nicht nur zuschauen, sondern anders als einst sein Vater auch zum Einsatz kommen. Der Offensivspieler hat die Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und Hansa Rostock durchlaufen. Vor zwei Jahren wechselte er in die U17 von RB Leipzig und schaffte dort auch den Sprung in die Jugendnationalmannschaften der U17, U18 und U19. Jetzt soll er beim HSV die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen.

Anzeige

HSV-Sportdirektor Costa sieht bei Bröcker „Entwicklungspotenzial“

„Mads bringt durch seine Kreativität und Spielintelligenz ein vielversprechendes Profil auf seiner Position mit. Zuletzt war er fester Bestandteil der U19 von RB Leipzig“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa über den 18-Jährigen, der in Hamburg zunächst für die Regionalligamannschaft zum Einsatz kommen soll. „Wir sehen Entwicklungspotenzial in ihm und wollen ihn sukzessive über die U21 an unsere Profis heranführen. Wir sind überzeugt, dass Mads beim HSV seine bisherige Entwicklung fortsetzen und die nächsten Schritte seiner Karriere gehen kann.“

Anzeige

Ein Bröcker im Einsatz für die HSV-Profis – das gab es bislang noch nicht. Mads will das ändern und damit für ein noch fehlendes Puzzlestück in dieser besonderen Familiengeschichte sorgen. Vater Fabian und Opa Werner werden alles sicher ganz genau verfolgen.