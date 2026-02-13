mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Otto Stange vor einer HSV-Wand

Youngster Otto Stange (19) ist dort zurück, wo er sich am wohlsten fühlt: im Volkspark. Foto: WITTERS

paidOtto Stange über HSV-Rückkehr, Ronaldo und St. Pauli: „Habe die ganze Zeit gelächelt“

kommentar icon
arrow down

Otto Stange ist erst 19 Jahre alt und trotzdem schon ein echter Fan-Liebling beim HSV. Als Hamburger Jung hat der Angreifer auch nach seiner vorzeitigen Leih-Rückkehr aus Elversberg einen Stein im Brett. Im ersten großen Interview seiner jungen Karriere spricht er in der MOPO über das erste Mal alleine wohnen, seine Eltern, den Glauben, Tiefkühlpizza und Cristiano Ronaldo. Wie er einst beim FC St. Pauli landete? Daran erinnert sich Stange nicht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test