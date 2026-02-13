Otto Stange ist erst 19 Jahre alt und trotzdem schon ein echter Fan-Liebling beim HSV. Als Hamburger Jung hat der Angreifer auch nach seiner vorzeitigen Leih-Rückkehr aus Elversberg einen Stein im Brett. Im ersten großen Interview seiner jungen Karriere spricht er in der MOPO über das erste Mal alleine wohnen, seine Eltern, den Glauben, Tiefkühlpizza und Cristiano Ronaldo. Wie er einst beim FC St. Pauli landete? Daran erinnert sich Stange nicht.



