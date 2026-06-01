Otele feiert Pokalsieg: Hat er doch noch eine Zukunft beim HSV?

Erfolgreiche Saison-Verlängerung für Philip Otele. Mit Nigeria hat der Offensivspieler am Wochenende den Unity Cup in London gewonnen. Im Finale gab es einen 3:0-Sieg gegen Jamaika, der 27-Jährige glänzte mit einer Torvorlage. Öffnet sich in diesem Sommer für Otele auch noch einmal beim HSV eine Tür? Zumindest ausgeschlossen wird das im Volkspark nicht.

Insgesamt sechs Leihspieler stehen beim HSV noch bis zum 30. Juni unter Vertrag. Verabschiedet wurden alle im Volkspark bereits unmittelbar nach dem Saisonende – allerdings mit dem Zusatz, dass es „unter Umständen“ auch noch eine Fortsetzung der gemeinsamen Zeit geben könne. Gemeint waren damit vor allem Fábio Vieira, Luka Vuskovic und Albert Grønbæk. Doch auch bei Otele ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen.

Guter Start und bitteres Ende für Otele beim HSV

Im Winter hatte der HSV den Offensivspieler für die Rückrunde vom FC Basel ausgeliehen. Otele schaffte es, im Volkspark direkt zu überzeugen, und spielte sich zunächst in der Startelf fest. Mit seiner unglücklichen Roten Karte im Nordderby in Bremen wurde er dann gestoppt und war im Saisonfinale nur noch Zuschauer.

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Gereicht haben seine neun HSV-Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) nicht, damit die Hamburger die zuvor mit Basel vereinbarte Kaufoption über fünf Millionen Euro ziehen. Definitiv abgeschlossen ist das Kapitel im Volkspark deswegen aber nicht. Fest steht bislang lediglich: Der Offensivspieler würde gerne länger bleiben – und auch die HSV-Verantwortlichen behalten ihn weiter im Blick.

In Hamburg wurde Otele zum Nationalspieler

Dass es für Otele direkt nach der Saison in der Nationalmannschaft weitergeht, ist für ihn auch eine Auszeichnung. Im März hatte er sein Debüt für Nigeria gefeiert. Beim Unity Cup in London folgten nun seine nächsten beiden Einsätze für die „Super Eagles“. Im Stadion The Valley des englischen Zweitligisten Charlton Athletic stand er beim 2:0 gegen Simbabwe in der Startelf, beim Finalsieg gegen Jamaika sammelte er als Joker mit der Vorlage zum 3:0 seinen ersten Scorerpunkt im Nationalteam.

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Im Juni stehen für Otele und Nigeria gegen Polen und Portugal noch zwei weitere Länderspiele auf dem Programm. Danach geht es für ihn in den Sommerurlaub. Sein Vertrag in Basel läuft noch bis 2028. Theoretisch wäre damit auch in der kommenden Saison ein Leihgeschäft möglich. Bis es zu der Zukunftsentscheidung kommt, wird es noch einige Wochen dauern. Inwiefern der HSV dabei dann eine Rolle spielt, ist auch von den weiteren Kaderplänen und Transferaktivitäten der Hamburger abhängig. Ganz zu ist die Tür im Volkspark für Otele auf jeden Fall nicht.