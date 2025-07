2:1! Mit Dompé kommt die Wende – HSV dreht Wackel-Test gegen Oldenburg

Der HSV gewinnt in einem zerfahrenen Test gegen den VfB Oldenburg mit 2:1 (0:1). Vor allem im ersten Durchgang lassen die Rothosen spielerisch einiges vermissen und gehen zurecht durch Facklam (18.) in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel tauscht Cheftrainer Merlin Polzin kräftig durch, doch erst mit Jean-Luc Dompé kommt die endgültige Wende. Der Franzose erzielt erst den Ausgleich (72.) und bereitet dann den Siegtreffer durch Ramos (87.) mustergültig vor. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel geht es wieder zurück nach Hamburg.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 3 Min Die letzte Minute im Marschweg-Stadion läuft. Eine Torchance kann sich keine der beiden Mannschaften mehr herausspielen.

90. + 2 Min Jatta flankt nochmal, aber Boxbesetzung stimmt beim HSV überhaupt nicht. Kein Hamburger war eingelaufen und hätte hier ein Tor erzielen können.

90. + 1 Min Drei Minuten Nachspielzeit kommen oben drauf.

90. Min Das Spiel läuft wieder. Bornschein steht mittlerweile auch wieder auf dem Feld.

89. Min Lukas Bornschein muss nach dem Tor am Boden liegend behandelt werden. Der eingewechselte Innenverteidiger war mit dem Kopf mit einem Oldenburger zusammengestoßen.

88. Min Einen Eckball von der linken Seite tritt Dompé scharf vor das Oldenburger Tor. Dort rauscht Guilherme Ramos heran und köpft unbedrängt zur Führung ein.

87. Min Tor für den HSV! Ramos macht es mit dem Kopf

85. Min Jonas Meffert packt mal einen seiner seltenen Torschüsse aus. Doch er trifft die Kugel nicht richtig und Steven Mensah begräbt den Ball unter sich.

84. Min Migalic rempelt Hagen von hinten um und zeiht so das taktische Foul.

83. Min Die Ecke führen die Hamburger kurz aus, doch der Ertrag bleibt noch aus.

82. Min Silvan Hefti hat nach vorne bereits einige gute Aktionen gesammelt. Nun holt der Schweizer den Eckball für sein Team heraus.

80. Min Nun kommt Schröder für Mai. Es wird etwas zerfahrener beim VfB.

79. Min Das Spiel scheint noch nicht entschieden. Die Gäste drücken jetzt auf die Führung.

77. Min Poreba schießt aus kurzer Distanz, wird aber geblockt. Der Ball trifft ihn noch, weshalb es Abstoß vom Tor der Niedersachsen gibt.

76. Min Der Ball senkt sich in den Fünfmeterraum und Bilal Yalcinkaya fliegt heran, um die Kugel im Tor unterzubringen. Aber Hoffrogge ist dazwischen und befördert das Leder mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

75. Min Das Tor gibt dem HSV spürbar Rückenwind. Suhonen wird in die Tiefe geschickt und auch wenn seine Flanke noch hängen bleibt, können sich die Rothosen mal ein wenig im letzten Drittel festsetzen.

73. Min Jean-Luc Dompé macht wieder einmal den Unterschied beim HSV. Der Linksaußen setzt zu seinen Übersteigern an und zieht dann nach innen. Schröder lässt er stehen und schließt dann perfekt neben den rechten Pfosten ins Netz ab.

72. Min Tor für den HSV! Dompé zaubert wieder

70. Min Bilal Yalcinkaya setzt zum Dribbling an und schießt dann aus spitzem Winkel. Sein Abschluss rutscht ihm aber über den Spann und der Schuss geht ins Seitenaus.

69. Min Die Hausherren wechseln erneut dreifach. Hagen, Hajdinaj und Iwasaki sind neu im Spiel. Otto, Pepshi und Taritas haben Feierabend.

68. Min Seit Dompés Einwechselung geht mehr über die linke Seite. Ein Durchkommen ist aber noch nicht möglich.

67. Min Wieder steht die Hamburger Defensive sicher.

66. Min Silvan Hefti befördert einen Eckball des VfB mit dem Kopf erneut ins Aus. Es gibt die zweite Ecke in Folge für die in ihren neuen Auswärtstrikots spielenden Oldenburger.

65. Min Dompé sucht den eingestarteten Poreba im gegnerischen Sechzehner. Der Pass des Franzosen kommt allerdings nciht an.

64. Min Ramos klaut dem einschussbereiten Suhonen an der Strafraumkante den Ball und beendet damit die Offensivaktion des HSV.

63. Min Jetzt hat Merlin Polzin alle Joker gezogen. Jean-Luc Dompé kommt für Maurice Boakye.

62. Min Jetzt kombinieren sich die Hanseaten mal gut hinten raus, doch dann wird Migalic von Pepshi aufgehalten.

60. Min Schäfer will Matheo Raab austricksen und packt den flachen Schlenzer um die Mauer herum aus. Aber der HSV-Keeper hat das geahnt und hält den Ball fest.

59. Min Jonas Meffert muss das Foul an Nick Otto ziehen und räumt den VfBler kurz vor dem eigenen Strafraum ab. Gefährliche Freistoßposition aus Sicht des HSV.

57. Min Bakery Jatta bringt die nächste Hereingabe flach vor das Tor von Mensah. Bilal Yalcinkaya war mitgelaufen, aber der Oldenburger ist dazwischen.

56. Min Das Publikum stimmt die ersten Fangesänge an. Mit der Leistung ihrer Mannschaft sind die Oldenburger Fans scheinbar einverstanden.

55. Min Linus Schäfer lässt Migalic mit einem Hackentrick stehen und schließt dann auf das lange Eck ab. Sein Flachschuss geht links am Tor vorbei.

54. Min Guilherme Ramos wagt sich mal nach vorne und zieht aus 23 Metern ab. Sein Schuss geht zu zentral direkt in Richtung Torhüter Mensah.

52. Min Bakery Jatta sorgt für Bewegung auf dem rechten Flügel. Der Gambier geht bereits jetzt häufiger in die direkten Duelle als Teamkollege Emir Sahiti.

51. Min Anssi Suhonen setzt einen Distanzschuss nur knapp neben das Tor. Steven Mensah ist gar nicht abgetaucht und hat den Ball rausgeguckt. Der hätte auch noch einschlagen können.

50. Min Silvan Hefti läuft den eingewechselten Aurel Loubongo-M’Boungou ab und erobert so das Spielgerät nach einem Sprint über 40 Metern wieder zurück. Gute Aktion des Schweizers.

48. Min Auf der Hamburger Bank sitzt übrigens noch ein gewisser Jean-Luc Dompé. Gut möglich, dass der Franzose auch nochmal ins Spiel kommt.

47. Min Bei den Oldenburgern steht mittlerweile Steven Mensah im Kasten. Das Hamburger Eigengewächs darf nun also gegen seinen Ex-Klub ran.

46. Min Neun Wechsel wird es beim HSV geben. Guilherme Ramos, Silvan Hefti, Lukas Borschein, Jonas Meffert, Anssi Suhonen, Lukasz Poreba, Bakery Jatta, Bilal Yalcinkaya und Matheo Raab sind neu im Spiel. Auf dem Feld sind nur Migalic und Boakye geblieben.

Anpfiff 2. Halbzeit

Die ersten 45 Minuten zwischen dem HSV und dem VfB Oldenburg sind rum und die Hausherren gehen mit der verdienten Führung in die Kabine. Die Rothosen agieren zu harmlos in den Zweikämpfen, lassen Spritzigkeit und Ideenreichtum nach vorne vermissen und schaffen es noch nicht, die Stürmer in Abschlussposition zu bekommen. Hieran müssen Trainer Merlin Polzin und sein Team in der 2. Hälfte dringend etwas ändern, wenn es nicht schon den ersten Dämpfer der Vorbereitung geben soll.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 2 Min Die Verletzungsunterbrechung kommt nochmal oben drauf. Ein Schuss auf das Hamburger Tor aus rund 50 Metern ist die letzte Aktion der Halbzeit.

45. + 1 Min Sebastian Schonlau rutscht auf dem nassen Rasen weg und fällt Mats Facklam in die Beine. Der Oldenburger Torschütze muss kurz behandelt werden, kann dann aber das Feld gehend verlassen.

45. Min Eine Minute Nachspielzeit wird es geben.

44. Min Daniel Elfadli kommt zu Fall und bleibt liegen. Doch der HSV spielt erstmal weiter. Schließlich gibt es das Offensiv-Foul gegen die Rothosen. Elfadli kann aus eigener Kraft wieder aufstehen.

43. Min Und der sorgt für mächtig Unruhe im Oldenburger Strafraum. Der Ball springt mit reichlich Ping-Pong umher, Robert Glatzel setzt zum Scherenschlag an und schließlich kommt Daniel Elfadli zum Abschluss. Wieder gibt es die Ecke für den HSV.

42. Min Robert Glatzel bekommt den Ball am kurzen Pfosten auf den Fuß serviert, wird allerdings so eng gedeckt, dass er nur den Eckball herausholen kann.

41. Min Zwei Standards durfte Davis Rath bereits schlagen. Den dritten, einen Freistoß aus 22 Metern, schießt er in die Oldenburger Mauer.

40. Min Schäfer lässt zwei Hamburger aussteigen und zieht dann aus 25 Metern ab. Daniel Heuer Fernandes ist auf seinem Posten und taucht ab.

38. Min Davis Rath leitet den Ball stark mit der Hacke weiter auf Mikelbrencis, der den Konter aber nicht gut zu Ende spielt. Seine Hereingabe auf Robert Glatzel verstolpert der Stürmer zunächst, dann bleibt Boakye mit dem zweiten Versuch erneut hängen.

37. Min Das Chancenplus liegt auf jeden Fall auf Seiten der Oldenburger. Nick Otto legt den nächsten Fernschuss nach.

35. Min Daniel Heuer Fernandes will das Spiel schnell machen und schlägt den Ball lang nach vorne. Doch die Oldenburger Innenverteidiger haben den Braten gerochen und fangen das Leder ab.

34. Min William Mikelbrencis und Dorian Migalic haben mittlerweile die Seiten getauscht. Was aber nicht zum Erfolg führt. Oldenburg kontert und Sebastian Schonlau muss in höchster Not zur Ecke klären.

32. Min Der VfB bringt den Eckball hinein, doch die Hamburger Hintermannschaft ist aufmerksam.

31. Min Da ist der erste Torschuss des HSV. Robert Glatzel macht den Ball am Boden liegend fest und legt für Davis Rath an der Sechzehnerkante ab. Der Mittelfeldspieler schießt mit links, kann Oldenburg-Schlussmann Peitzmeier aber nicht wirklich ins Schwitzen bringen.

29. Min Diesmal hat Joel Agyekum Mats Facklam besser im Griff. Der Innenverteidiger entscheidet das Laufduell für sich und spielt den Ball zu seinem Keeper zurück.

28. Min Im eigenen Anlaufen agiert die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin mit zwei Spitzen. Robert Glatzel und Davis Rath übernehmen diese Aufgabe.

27. Min Boakye sitzt kurz auf dem Boden und hält sich das Schienbein. Er kann aber weitermachen.

26. Min Die Passschärfe im Spiel der Rothosen stimmt bislang noch nicht. Viele Zuspiele sind zu leicht gespielt und helfen den Gastgebern dabei, schnell in ihr Pressing zu kommen.

25. Min Schäfer probiert es aus der Distanz. Sein Schlenzer von der Strafraumecke geht aber deutlich am Tor vorbei.

24. Min Boakye will den Elfmeter schinden, doch das ist zu wenig, um den Schiedsrichter zu überzeugen. Das weiß der Nachwuchsspieler der Hanseaten auch selber und steht sofort wieder auf.

23. Min Nächstes Foul von Demaj, diesmal gegen Robert Glatzel. Aus dem Freistoß kommt der Gefoulte zur Kopfballchance, kann die Kugel aber nicht aufs Tor drücken.

22. Min Emir Sahiti versucht den Steckpass auf Robert Glatzel, doch es hapert noch an der Feinjustierung.

21. Min Passend zur Hamburger Stimmung fängt es jetzt auch noch an zu regnen.

19. Min Das ging viel zu einfach. Ein Steckpass auf Mats Facklam rutscht durch die Abwehrreihe durch und Sebastian Schonlau kommt nicht in den Zweikampf mit dem Oldenburger Neuzugang. Aus halbrechter Position trifft der 28-Jährige flach unten links ins Eck. Daniel Heuer Fernandes streckt sich vergeblich.

18. Min Tor für Oldenburg! Facklam trifft eiskalt

17. Min Davis Rath übernimmt den Standard und schlägt die Ecke. Der Ball rutscht zu Boakye durch, der bei seinem Flankenversuch einen Oldenburger anschießt. Die Hausherren kontern, aber Mikelbrencis löscht die Aktion mit einem starken Tackling.

16. Min Erste Ecke für die Gäste aus Hamburg. Mikelbrencis setzt sich gut auf rechts durch und will den Ball dann scharf ins Zentrum bringen. Aber ein Oldenburger ist dazwischen.

15. Min Jetzt packt Robert Glatzel mal den kleinen Schubser aus. Doch die Aktion bleibt ungeahndet.

13. Min Die Gemüter haben sich wieder ein wenig beruhigt. Aus dem Freistoß kann der HSV kein Kapital schlagen.

12. Min Demaj räumt Boakye mit einer Grätsche im Halbfeld ab. Der Oldenburger kommt viel zu spät und mit zu viel Tempo in die Aktion. Kapitän Sebastian Schonlau ist zurecht sofort zur Stelle und stellt ihn zur Rede.

11. Min Nicolai Remberg hat die erste richtig gute Chance für den HSV. Einen Einwurf von der rechten Seite verlängert Robert Glatzel in der Box mit dem Kopf und der Sommer-Neuzugang aus Kiel packt den Fallrückzieher am Elfmeterpunkt aus. Sein Versuch tropft knapp neben dem rechten Pfosten auf und geht über die Grundlinie ins Aus.

9. Min Das Zuschauerinteresse ist übrigens so groß, dass einige interessierte Familien auch auf Bänken auf der Laufbahn Platz nehmen müssen.

8. Min In der Folge bleiben die Niedersachsen griffig. Mikelbrencis verliert den Ball auf der rechten Außenbahn bereits im Spielaufbau. Etwas gefährliches entsteht daraus aber nicht.

7. Min Daniel Heuer Fernandes rettet dem HSV das 0:0! Aus kurzer Distanz holt er den Mega-Reflex raus, nachdem Kapitän Sebastian Schonlau eine Flanke mit dem Oberschenkel kurz vor ihm mit dem Oberschenkel noch unangenehm abgefälscht hatte. Der Abpraller landet vor den Füßen von Stürmer Demaj, dessen Abschluss saus vier Metern Heuer Fernandes mit dem Fuß pariert.

6. Min Auf der rechten Abwehrseite lassen sich Migalic und Agyekum von drei Oldenburgern ausspielen und müssen sich dafür die höhnischen Rufe des Publikums anhören. Das geht aber auch wirklich zu einfach.

5. Min Davis Rath schlägt die erste gefährliche Flanke des Spiels. In der Mitte klärt Oldenburg-Kapitän Leon Deichmann robust.

4. Min Boakye wird das erste Mal auf dem linken Flügel lang geschickt. Aber der U21-Profi ist zu früh gestartet und so ertönt der Abseitspfiff des Unparteiischen.

3. Min Das Pressing der Rothosen trägt Früchte. Am Ende steht der Ballgewinn nach einem Foul an Robert Glatzel.

2. Min Die Rothosen bauen mit einer Dreierkette auf. Daniel Elfadli lässt sich dafür zwischen die beiden Innenverteidiger Schonlau und Agyekum fallen.

Min Der HSV stößt an und Davis Rath wird direkt unter Druck gesetzt. Der Youngster muss seinen ersten Pass rückwärts zu Daniel Heuer Fernandes spielen.

Anpfiff