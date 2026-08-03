Bei 34 Grad startet der HSV ins Camp in Herzogenaurach. Wer pausieren muss, wer zurück ist und wie es für Jean-Luc Dompé weitergeht.

Das Thermometer zeigte 34 Grad an, als die HSV-Profis am Montagnachmittag erstmals die Trainingsplätze auf dem Adidas-Homeground betraten. Die Rückkehr von WM-Fahrer Miro Muheim, der in einem Spalier liebevolle Klatscher auf den Rücken abbekam, sorgte in Herzogenaurach für gute Stimmung. Einige Spieler mussten beim heißen Start ins dritte Camp des Sommers allerdings kürzertreten.

Neben Nachwuchstorwart Fernando Dickes und dem Langzeitverletzten Alexander Røssing-Lelesiit übte auch Nicolás Capaldo von Beginn an individuell mit Rehacoach Sebastian Capel. Zwei Tage, nachdem der Argentinier beim Test gegen den FC Everton (1:2) früh den Platz hatte verlassen müssen, ließ der HSV bei ihm weiterhin Vorsicht walten. Die muskulären Beschwerden am Oberschenkel ließen bei Capaldo aber schon wieder Steigerungsläufe und Passformen mit dem Ball zu.

Capaldo und Baldé trainieren beim HSV individuell

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Fabio Baldé, der am Samstag ganz im Kader gefehlt hatte, wärmte sich auf dem Adidas-Gelände mit der Mannschaft auf, absolvierte danach aber ein gesondertes Programm mit Athletiktrainer Jan Hasenkamp. Der 21-jährige Flügelspieler, den zuletzt erst ein Infekt und anschließend Kniebeschwerden gebremst hatten, ist noch immer nicht ganz fit. Am Montag trainierte er mit einem Tape um sein rechtes Bein. Keeper-Talent Elias Lahti kam gar nicht auf den Rasen.

Positiv war neben der Rückkehr von Abwehr-Youngster Jason Bissi-Mouelle nach Gehirnerschütterung auch der Eindruck, den Albert Sambi Lokonga machte. Auch der Belgier hatte gegen Everton nicht mitspielen können. In Herzogenaurach blieb er über weite Strecken bei der Mannschaft, agierte während einer Spielform aber vorsichtshalber noch als neutraler Akteur, der von Zweikämpfen verschont blieb.

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Muheim ist zurück – wie geht es mit Dompé weiter?

Muheim schonte sich an einem ersten HSV-Tag nach dem Urlaub kein bisschen. Der Linksverteidiger ist gut erholt und bereit für eine intensive Trainingslager-Woche. Am Dienstag soll es in Nordbayern noch heißer werden – dann lässt Merlin Polzin doppelt trainieren. Auch für Donnerstag sind gleich zwei Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt, am Mittwoch und Freitag wird jeweils einmal vormittags geschwitzt.

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Der für Zukunftsgespräche freigestellte Jean-Luc Dompé trat die Reise nach Süddeutschland gar nicht an. Der Franzose soll die Entscheidung der Verantwortlichen, dass die weitere Vorbereitung ohne ihn stattfindet, professionell angenommen haben. Zumal er schon seit einigen Wochen um seinen schweren Stand im Volkspark wusste und unzufrieden wirkte. Dompés Vertrag läuft noch knapp ein Jahr. Wie es für ihn weitergeht, wenn er zeitnah keinen neuen Verein finden sollte, ist noch unklar. Der HSV würde dann noch mal das Gespräch mit dem 30-Jährigen und seinen Agenten suchen.