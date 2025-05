„Oh Lilien!“ Darum sangen die HSV-Aufsteiger plötzlich Darmstadts Tor-Song

Der Party-Marathon des HSV ist in vollem Gange. Dienstagfrüh starteten die Profis auf die Sonneninsel Ibiza, bewaffnet mit Sonnenbrillen, Badelatschen und jede Menge guter Laune. Ohnehin mutierten die Hamburger nach ihrem Aufstieg zu Feierbiestern – und verblüfften auch mit der einen oder anderen Aktion. Nicht zuletzt in Darmstadt dürfte man verwundert auf die Hamburger Aufstiegssause geschaut haben. Denn plötzlich ertönte der Tor-Song der Hessen im HSV-Bus …

„Oh Lilien, oh Lilien, oh Lilien“. Als sich die HSV-Profis am Montag mit dem Mannschaftsbus auf den Weg zum Rathaus machten, wo sie von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher empfangen wurden, tanzten sie im Überschwang ihrer Gefühle unter anderem auch zur Tor-Hymne der Darmstädter, die sie erst kürzlich mit 4:0 bezwungen hatten. Schnell machten in den sozialen Netzwerken Videos der Bus-Party die Runde, unter anderem gepostet von Immanuel Pherai auf Snapchat.

Nach sieben Zweitliga-Jahren ist der HSV aufgestiegen

Wie aber kam es dazu? Wollten die HSV-Profis nach sieben Jahren Zweitklassigkeit auf diese Weise noch ein paar Abschiedsgrüße an einige Konkurrenten verschicken?

Nein, mit Häme soll all das nichts zu tun gehabt haben. Tatsächlich kam es in der jüngeren Vergangenheit bei Feierlichkeiten schon mehrfach vor, dass im HSV-Bus Torhymnen anderer Vereine erklangen und laut mitgesungen wurden. Der „Lilien“-Song soll bei den HSV-Profis ohnehin Kult-Status genießen. Auch der Song „Around the World“, der in der BayArena nach Toren von Bayer Leverkusen erklingt und als Stimmungslied taugt, wurde schon gespielt. Auf die Hymnen des FC St. Pauli oder von Werder Bremen wurde allerdings verzichtet. Aus Gründen.

Stimmung im HSV-Bus: Als der Darmstädter Tor-Song ertönte, ging die Post ab. Screenshot Snapchat / M.pherai Stimmung im HSV-Bus: Als der Darmstädter Tor-Song ertönte, ging die Post ab.

Auf Ibiza gehen die HSV-Feierlichkeiten nun munter weiter und runden die Spielzeit ab. Begonnen hatte der Party-Marathon am Sonntagabend, nach der Rückkehr vom letzten Saisonspiel in Fürth (2:3), als Mannschaft und Staff gemeinsam zu Abend aßen. Der Montag stand dann im Zeichen der Ehrung im Rathaus und des anschließenden Bades in der Menge mit 100.000 Fans, ehe die Aufsteiger den „Lascana Beach Club“ in Uhlenhorst aufsuchten.

Viel Schlaf blieb ihnen nicht, als sie sich am Dienstag um 7 Uhr auf den Weg nach Ibiza machten. Bis Donnerstag lassen sie es auf der Baleareninsel krachen.